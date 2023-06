Maciej Kurzajewski chwalił na wizji późne macierzyństwo. Kasia Cichopek siedziała obok, a jej reakcja... Będziecie zaskoczeni!

Malutka wnuczka Grabowskiego na jego widok uderza w płacz. Co się stało, że dzieci się go boją?

Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek tworzą udany duet w pracy i w życiu. Oboje są także rodzicami dzieci z poprzednich związków. Ona - Heleny (10 l.) i Adama (14 l.), a on Franciszka (26 l.) i Juliana (17 l.). W środowym wydaniu "Pytania na śniadanie" rozmawiali o bliskim sobie temacie, a mianowicie o byciu rodzicem.

Maciej Kurzajewski jest zwolennikiem późnego macierzyństwa. Co na to Kasia Cichopek?

Rozmowa zeszła na temat późnego macierzyństwa, które ma swoich zwolenników i przeciwników. Okazuje się, że Kurzajewski należy do tych pierwszych. - Dyskusja chyba jest bezcelowa w ogóle, to raczej uświadamianie, mówienie o tym ogólnie, pokazywanie takich przykładów, pokazywanie też radości, którą czerpią i rodzice, ale też ile to może znaczyć dla dziecka, doświadczenie rodziców, również to życiowe, jeśli nie przede wszystkim życiowe. Myślę, że powinniśmy promować i pokazywać, że macierzyństwo po czterdzieste jest naprawdę czymś pięknym - mówił Kurzajewski, a Cichopek patrzyła na niego z dumą.

Taka partner to skarb!

