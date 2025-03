Maciej Kurzajewski po latach pokazał najstarszego syna! Tak dziś wygląda 28-letni Franciszek. Ojciec pęka z dumy!

Maciej Kurzajewski nie kryje dumy ze swojego syna, który prowadzi życie na najwyższym poziomie. Franciszek, absolwent prestiżowej uczelni, mieszka na co dzień za granicą, a jego serce skradła piękna Laura. To właśnie z nią dzieli życie i podróże, które są ich wielką pasją.

Jesteśmy w stałym kontakcie z moim synem Frankiem i jego cudowną żoną Laurą. To jest rodzina międzynarodowa, obywatele świata. Za to ich podziwiam, i to jest coś, co mnie cieszy, co jest dla mnie dodatkowym impulsem, by mieć energię w życiu. Moi synowie są dla mnie absolutnie najważniejsi