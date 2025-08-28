Maciej Musiał pokazał mamę w bikini! To z nią poleciał na Ibizę

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-28 14:55

Maciej Musiał nie pozwala o sobie zapomnieć. W wakacje kusi na swoim profilu na Instagramie muskulaturą i chwali się, w jak pięknych okolicznościach odpoczywa. Tym razem pokazał się na plaży w towarzystwie mamy! Oboje w pełni korzystali z promieni słonecznych, dzięki czemu zobaczyliśmy Annę Musiał w kusym bikini! Ty też możesz TO zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

Maciej Musiał jest niezmiennie jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. I też potrafi zadbać o to, aby fani o nim nie zapomnieli. Teraz świętuje powrót na ekrany w nowej odsłonie "Rodzinki.pl", której jest wielką gwiazdą. Aktor postanowił pokazać, jak i z kim odpoczywa, zanim ruszy z nowymi projektami. Okazuje się, że na ręczniku na plaży obok Macieja wygrzewa się jego mama, Anna! 

Maciej Musiał chętnie pokazuje się z mamą

Maciej Musiał nie raz opowiadał, że ogromny wpływ na jego rozwój i wybór ścieżki życiowej mieli rodzice, którzy są związani z branżą artystyczną. O tym, że wyjątkowa więź łączy go z mamą, Anną Musiał, przekonaliśmy się już kilkukrotnie, a ostatni raz, kiedy Maciej zaprosił ją do "Tańca z Gwiazdami". W rodzinnym odcinku to właśnie z nią zatańczył. Ale na tym nie koniec. 

Na profilu Anny Musiał na Instagramie widać na przykład, jak Maciej tańczy z mamą na jednym z warszawskich eventów, czy też spożywają razem wielkanocne śniadanie w pięknym ogrodzie. Jednak to w jednym z ostatnich postów Macieja Musiała możemy zobaczyć go z mamą na wakacjach!

Kim jest Anna Musiał?

Anna Musiała przez lata była managerką swojego zdolnego syna. Ale oddana mama nie zapomina też o sobie i swoim szczęściu. Anna Musiał po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu, czym z dumą chwaliła się na Instagramie.

Maciej Musiał wybrał się na wakacyjny odpoczynek z mamą na Ibizę. Aktor opublikował w sieci serię zdjęć z plaży. Fani w odpowiedzi zasypali komplementami nie tylko Macieja, do którego niezmiennie wzdychają tłumy, ale i jego zgrabną mamę. Zobacz, jak razem wyglądali w naszej galerii zdjęć!

Maciej Musiał pokazał mamę w bikini!
60 zdjęć
MACIEJ MUSIAŁ
RODZINKA PL