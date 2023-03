Maciej Musiał obściskuje się z SEKSOWNĄ modelką na peronie! Ale czułości, gorące zdjęcia!

Maciek, który ma ogromne powodzenie u kobiet, od kilku miesięcy spotyka się ze śliczną Weroniką. Modelka na co dzień mieszka w Trójmieście, gdzie studiuje na Politechnice Gdańskiej. Ostatnio dziewczyna odwiedziła aktora w stolicy. Kiedy jednak musiała wrócić na uczelnię, gwiazdor, jak przystało na prawdziwego dżentelmena, odwiózł ukochaną na pociąg.

Nie pozwolił też, by jego miłość sama dźwigała bagaże. - Musiał chwycił za jej walizkę i dostarczył ją na sam peron - mówi nam osoba, która widziała całe zdarzenie. I choć przechodnie co chwilę na nich zerkali, para nie szczędziła sobie czułości. Co chwilę spoglądali na siebie z miłością, a kiedy oczekiwali na przyjazd pociągu, nie mogli się od siebie odkleić. Wymieniali głębokie spojrzenia i pocałunki. Maciek przez cały czas trzymał ukochaną w ramionach. Mówi się, że gwiazdor w końcu trafił na tę jedyną, która ma szansę go usidlić. Jakiś czas temu Musiał wyznał, że marzy, by mieć dom i rodzinę. Teraz to marzenie ma szansę się ziścić.

