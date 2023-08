To, co robi Krzysztof Pieczyński, może przerażać! Co się dzieje z legendarnym Brunem z Na dobre i na złe?!

O tym, że mieszkający we Wrocławiu Maciej jest synem znanego aktora, napisaliśmy jako pierwsi we wtorek. Małgorzata Ostrowska-Królikowska (59 l.) ujawniła nawet, że syn jej męża od 20 lat jest obecny w ich życiu.

- Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunkiem do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Potwierdzają to nasze źródła.

Razem ze swoją mamą Maciej brał udział w ostatnim pożegnaniu swojego taty w marcu 2020 roku. Potem był zaproszony na konsolację. Macieja nie zabrakło także przy tacie, gdy walczył o życie w szpitalu. Przyjeżdżał go odwiedzać, gdy Paweł Królikowski chorował na nowotwór mózgu.

Maciej, nieślubny syn Pawła Królikowskiego, poznał dziadków. Razem wzięli udział w ważnym wydarzeniu

Po śmierci ojca jeździł na festiwal do Kudowy-Zdroju, któremu nadano imię gwiazdora „Rancza”. Zajmował honorowe miejsce - tuż obok swoich dziadków ze strony taty: Jadwigi i Jana.

Niedaleko siedziała także Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

