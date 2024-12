Co sądzicie o tych słowach?

Dwa miesiące temu w mediach pojawiła się druzgocąca informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para nie jest już razem, ale nie ma też rozwodu. Od tego czasu co jakiś czas Aga i Maciek wrzucają na swoje media społecznościowe informacje na temat ich prywatnego życia. Oto co ostatnio wyjawili.

Maciej Pela szczerze o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Maciej Pela od początku medialnej awantury z byłą ukochaną przedstawiał się jako ofiara. Mówił, że w małżeństwie siedział jedynie w domu i opiekował się dziećmi. W jednym z wywiadów wyjawił też, że to nie on porzucił rodzinę.

Pod najnowszym postem na instagramowym koncie, na którym zaprezentował, jak tańczy salsę, wdał się w dyskusję z internautami. Jedna z użytkowniczek stwierdziła, że po rozstaniu Maciej Pela "wygląda lepiej i ma więcej energii". Inna kobieta postanowiła stanąć w jego obronie.

No i takie teksty dzisiejszego świata są takie słabe i puste... Zamiast trzymać kciuki za ludzi, żeby mimo wszystko walczyli o małżeństwo, o rodzinę, żeby nie poddawali się, jak tylko przestaje być kolorowo, jak jedno czy drugie błądzi... Ile warte są słowa przysięgi małżeńskiej, którą się składa, patrząc sobie w oczy? Dziś najlepiej napisać: "Wow, po rozwodzie to jest życie, po rozwodzie widać radość i szczęście". Ech... Nie tędy droga, serio - napisała wyraźnie wzburzona "fanka".

Maciej Pela w odpowiedzi na dodany komentarz wyjawił, że to nie on chciał rozwodu. Mężczyzna dodał też, że nie zamierza przepraszać za to, jak sobie radzi.

Ja rozwodu nie chciałem. Nie będę przepraszać za to, że radzę sobie, jak potrafię - można było przeczytać w sieci.

