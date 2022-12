Magda Gessler oberwała po oczach! Bezlitosny atak, gwiazda musiała się bronić. Bitwa!

Nietypowa wigilia Edyta Górniak. Barszcz i śledzie? To nie dla niej. Wiemy, co zje diwa!

Magda Gessler słynie z nienagannego wyglądu, okraszonego burzą blond loków, ale też z mocnego charakteru. Nie boi się wygłaszać mocnych opinii, często kontrowersyjnych. Mówi, co myśli i nigdy nie jest pobłażliwa wobec niekompetencji. W programie "Kuchenne rewolucje", który przyniósł jej największą popularność, często musiała toczyć bitwy z restauratorami czy pracownikami różnych knajp. Być może to przygotowanie pozwoliło jej wybronić się z ataku, który ostatnio został na nią przypuszczony! Gwiazda musiała się bronić, krzyczała, że już nie chce. Lara Gessler, jej córka, określiła całą sytuację w prosty sposób: "Bitwa!". Co się stało? Nagranie trafiło do sieci. To po prostu trzeba zobaczyć.

Magda Gessler oberwała po oczach! Bezlitosny atak, gwiazda musiała się bronić

Magda Gessler odwiedziła ostatnio swoją córkę Larę Gessler. Nena, czyli córka Lary, to oczko w głowie babci Magdy. Nic więc dziwnego, że restauratorka od razu wzięła maleństwo na kolana. I wtedy zaczął się atak! Dziecko zaczęło pryskać Magdę Gessler perfumami, a ta próbowała się bronić. "Nie!", krzyczała, śmiejąc się. W pewnym momencie gwałtownie odwróciła głowę, prawdopodobnie obrywając chmurą po oczach, ale to jej nie zraziło do dalszej zabawy.

"Walka z babcią, czyli bitwa na perfumy", śmieje się Lara Gessler, która wrzuciła całe nagranie do sieci.

Na TikToku zebrało już 1,5 mln wyświetleń i 100 tys. polubień. Ubawiliśmy się do łez! Musicie to zobaczyć, wideo znajdziecie poniżej.

