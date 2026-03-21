Maja Rutkowski zalała się łzami przed naszą kamerą. "Nigdy się z tym nie pogodzę"

Maja Rutkowski robi niezłe zamieszanie w 3. sezonie programu "Królowa przetrwania". Żona detektywa Rutkowskiego miała nieprzyjemne przygody już w drodze na Sri Lankę, gdzie kręcono reality show. Po drodze miała zostać... okradziona. Jej paszport przepadł bez śladu, przez co nie została wpuszczona do kraju. Na szczęście mogła liczyć na szybką pomoc męża, który odzyskał jej dokumenty i wszystko dobrze się skończyło. Gdy Maja zasiadła wreszcie przed kamerami, odetchnęła z ulgą. Do czasu emisji... Po pierwszym odcinku nie była zadowolona z tego, jak ją przedstawiono.

W ogóle mi się nie podoba. Tę prezentację nagrywaliśmy około dwóch godzin, a pokazano kilka sekund. Ja jestem przede wszystkim kobietą biznesu i sukcesu, mamą, prowadzę firmę, zajmuję się dziećmi, prowadzę social media. A tutaj, nie będę już cytować, pokazali, że nie wiem, ile mam wyświetleń. Byłam może zmęczona. Były duble, prosiłam dziewczynę, z którą to nagrywałam, żeby tego nie pokazywali. To jest trochę złośliwe. Ale rozumiem, że to program rozrywkowy. Niech tak będzie

- powiedziała nam rozczarowana Maja Rutkowski.

Do programu "Królowa przetrwania" zapraszane są gwiazdy Internetu i celebrytki, które w życiu przeszły już ciężkie momenty. W nowym sezonie możemy zobaczyć m.in. dziennikarkę "Super Expressu" Karolinę Pajączkowską, która w rodzinnym domu z powodu swojego ojca przeszła przez piekło. Mężczyzna podciął gardło swojej sąsiadce, za co ostatecznie trafił do więzienia. Zmarł kilka tygodni przed startem programu. Monika Jarosińska, aktorka serialowa i piosenkarka, w ostatnich latach zmagała się z chorobą kręgosłupa, tętniakiem mózgu, a także depresją, która męczy ją dokładnie od 15 lat, od momentu, kiedy została publicznie pobita przez Dodę.

Raperka Natalisa w nowym odcinku show wyznała zaś, że od czwartej klasy szkoły podstawowej cięła się, chcąc zwrócić na siebie uwagę skłóconych rodziców, a Ilona Felicjańska przyznała się, że w ostatnim małżeństwie sięgała nie tylko po alkohol, ale i narkotyki...

Maja Rutkowski o najtrudniejszym momencie w swoim życiu

Nasz dziennikarz zapytał więc Maję Rutkowski, co było najtrudniejszą lekcją w jej życiu. Wtedy nieoczekiwanie bardzo się wzruszyła.

Ma to być program rozrywkowy... Ale takim momentem była śmierć mojego taty. To była taka najstraszniejsza rzecz. Pięć lat temu, ale cały czas nie mogę się z tym pogodzić i podejrzewam, że nigdy się z tym nie pogodzę

- powiedziała nam Rutkowski, ledwo powstrzymując łzy.

