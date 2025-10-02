Radosław Majdan został sam. Rozenek rozpacza. Mamy zdjęcia paparazzi

Cały majdan na głowie Radka

Radosław Majdan nie ma problemu z całodobową opieką nad synkiem. Rano przygotowuje go do przedszkola, zawozi, a popołudniu odbiera, co widać na naszych zdjęciach. Małgorzata Rozenek-Majdan może być z nich dumna. Bywają też jednak chwile smutku. Ostatnio Heniowi wypadł pierwszy mleczny ząb, a jej przy tym nie było.

- Wzruszyłam się, żałuję, że mnie przy tym nie było. To tak na temat łączenia ról zawodowych z macierzyństwem. I o ile mega się cieszę, że tu jestem i nagrywamy program, o tyle nie ukrywam, że serce mnie boli, że nie było mnie przy tym, jak Henio traci pierwszy mleczny ząbek. Obiecałam, że jak wrócę wróżka zębuszka znów go odwiedzi. Ale mam taką refleksję, że nie da się połączyć wszystkich ról i nie można udawać, że nas to nie boli. Rusza mnie to bardzo. (...) Pozdrawiam wszystkie mamy, którym, gdy się realizują, pewne rzeczy umykają. Tak po prostu jest. Ale póki jest się w pracy, trzeba się skupić na pracy, a gdy wrócę do domu, całą uwagę skupię na moich dzieciakach - powiedziała Małgosia na swoim Instagramie.

NIE PRZEGAP: Rozenek pokazała, jak mieszka na Sri Lance. "Mam prąd i klimatyzację", ale o luksusach może zapomnieć

Jak już informowaliśmy, nowy sezon programu "Królowa przetrwania" będzie pełen emocji. Małgosia Rozenek została jego nową prowadzącą. A uczestniczkami zostały m.in. aktorka Monika Jarosińska, partnerka Marcina Hakiela - Dominik Serowska, Dominika Tajner czy Maja Rutkowski. Już nie możemy się doczekać!

ZOBACZ TAKŻE: Zapłakana Maja Rutkowski utknęła na lotnisku! "Nie chcą mnie wpuścić, jestem deportowana"!

Zobaczcie w naszej galerii, jak Radosław Majdan radzi sobie bez żony.