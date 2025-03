Majka Jeżowska to popularna polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, znana przede wszystkim z twórczości dla dzieci. Jej utwory, takie jak "A ja wolę moją mamę, "Wszystkie dzieci nasze są" czy "Na raz, na dwa", od lat cieszą się niesłabnącą popularnością i stały się klasyką muzyki dziecięcej. Gwiazda urodziła się 25 maja 1960 roku w Nowym Sączu i już od wczesnych lat interesowała się muzyką. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach, a jej kariera nabrała tempa w latach 80. Początkowo śpiewała muzykę pop-rockową, jednak to piosenki skierowane do najmłodszych zapewniły jej ogromną rozpoznawalność. Kilka miesięcy temu wzięła udział w show "Taniec z Gwiazdami" czym wywołała ogromne zamieszanie w mediach. Niedawno ponownie pojawiła się w programie, tym razem jako gość. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła jednak, że jeszcze namiesza w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami".

Majka Jeżowska znowu zawita do "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"

Obecnie trwa 16. edycja show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w popularnym programie bierze udział masa znanych gwiazd. W "TzG" na żywo pojawiają się również goście. Na widowni w pierwszym odcinku popularnego programu zjawiła się też Majka Jeżowska. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że jeszcze zobaczymy ją w "Tańcu z Gwiazdami". Tym razem nie jako uczestniczka a gwiazda jednego z odcinków. Jeżowska ma za kilka tygodni zaśpiewać na scenie!

Nawet tu zaśpiewam! W odcinku, za parę tygodni - powiedziała nam Majka Jeżowska.

Komu Majka Jeżowska kibicuje w "Tańcu z Gwiazdami? Wszystko jasne

Zapytaliśmy się też Jeżowskiej o to komu kibicuje w programie. Okazuje się, ze sporo tańców gwiazd przypadło jej do gustu. To jednak Magdzie Mołek Jeżowska kibicuje najbardziej.

Wyjątkowo zgodzę się z jurorami, że paso doble Michała było świetne, podobał mi się też quicstep Marysi, podobała mi się cha cha Magdy Mołek, której zresztą kibicuję i trzymam za nią mocno kciuki i myślę, że jest takim czarnym koniem tej edycji, bo ona się będzie rozwijać. Natomiast ją ona radość miała na twarzy, jak tańczyła. Za tą radość, którą pokazała, myślę, że dziesiątka jej się należała - powiedziała "Super Expressowi" Majka Jeżowska.

Rozmawiała Julita Buczek

