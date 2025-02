Majka Jeżowska w biegu pałaszuje bardzo drogą kanapkę. Tak wygląda na co dzień. DUŻO ZDJĘĆ

Majka Jeżowska nie ma czasu na porządne śniadanie

Majka Jeżowska zjawiła się w centrum stolicy, by kupić kilka ciuszków. Odwiedziła jeden z butików w drogiej okolicy i wyraźnie zgłodniała, bo wstąpiła też do popularnej cukierni Magdy Gessler. Ale ponieważ piosenkarka dba o figurę i nie chce odzyskać kilogramów, które straciła podczas "Tańca z Gwiazdami", nie skusiła się na żadną słodką i kaloryczną drożdżówkę. Wybrała kanapkę z warzywami, za którą musiała zapłacić aż 20 zł! Ale nie miała nawet czasu, by przysiąść i ją zjeść. Nawet nie przystanęła. Pałaszowała śniadanie w biegu na środku ulicy! A przecież śniadanie to najważniejszy posiłek dnia...

NIE PRZEGAP: Majka Jeżowska szokuje intymnym wyznaniem. Odkryła niesamowite "darmowe lekarstwo"

Majka Jeżowska: W nogach nie tyję

W Nowy Rok Majka Jeżowska opowiedziała nam, jakie są jej postanowienia. Jednym z nich było zadbanie o siebie i o formę, którą zyskała dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami".

- Wszyscy mi teraz mówią, że świetnie wyglądam: "Majka, o Boże, ale schudłaś, ale figura!". Szkoda by było znowu wejść w lenistwo. Dlatego chcę wrócić na siłownię, żeby utrzymać tę formę, bo jestem "słodkolubna", więc nagradzałam siebie jedzeniem słodyczy po tych wszystkich miesiącach ciężkiej pracy na treningach. W nogach raczej nie tyję. Raczej od pasa w górę. Dlatego trzeba się pilnować, naprawdę - powiedziała nam.

Jak widać danego sobie słowa nie łamie. Nie dość, że zamiast ciastek wybrała pożywną kanapkę, to jeszcze zjadła ją w biegu.

QUIZ dziecięce przeboje Majki Jeżowskiej. Dokończ tekst. Każdy zna te utwory!

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda Majka Jeżowska na co dzień.