Przed laty o życiu uczuciowym Małgorzaty Foremniak (58 .) sporo się mówiło. Aktorka dwukrotnie wychodziła za mąż i dwa razy się rozwodziła, ale z każdym z byłych partnerów utrzymywała dobre stosunki. Łączono ją również z dużo młodszym Rafałem Maserakiem (41 l.). Gwiazda "Na dobre i na złe" przez długi czas z nikim się nie spotykała. "Miłość, jeśli ma przyjść, to przyjdzie. Nie należy jej szukać na siłę" – tłumaczyła.

Małgorzata Foremniak nie mówi wiele o swoim życiu miłosnym. Wiadomo jednak, że miłość w końcu do niej przyszła. Od kilku lat związana jest z Pawłem Jodłowskim. Wybranek serca aktorki jako producent również związany jest z branżą filmową. Para poznała się podczas produkcji musicalu "Chopin musi umrzeć", w którym grała Foremniak. Jednak zakochani unikają wspólnych wyjść i nie pozują razem na ściankach. Ani Małgorzata Foremniak, ani jej partner, nie chcą rozmawiać z dziennikarzami o łączącym ich uczuciu.

Partner zaskoczył Małgorzatę Foremniak. Zalała się łzami!

Chętnie za to spędzają ze sobą czas poza pracą. Czyżby po pięciu latach związku postanowili pójść o krok dalej? Niedawno zostali przyłapani podczas romantycznego wypadu na miasto. Zakochani poszli na randkę do eleganckiej, francuskiej restauracji, gdzie można zamówić ślimaki, mule i najlepsze sery. Były romantyczne spojrzenia w oczy, uśmiechy i chwile ogromnego wzruszenia - zwłaszcza gdy po zapłaceniu rachunku partner gwiazdy poprosił obsługę o przyniesienie do stolika ukrywany do tej pory prezent dla pięknej gwiazdy.

Z papierowej torby Foremniak wyjęła szkatułkę, na widok której z jej oczu od razu pociekły łzy. Nie mogąc uwierzyć, w to, co się właśnie wydarzyło, schowała twarz w dłoniach. Dopiero po chwili oddechu wstała i namiętnie ucałowała ukochanego. Wznieśli toast drogim, czerwonym winem. Wyglądało na to, że mają co świętować!

Zakochani wyszli z restauracji grubo po północy. Czekał już na nich prywatny kierowca producenta filmowego. Czyż to nie randka idealna?

