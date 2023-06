Kożuchowska popłakała się przez Pazurę! Potworna awantura. Teraz napisała trzy literki

Cezary Pazura imponuje rzeźbą i muskulaturą. Zareagowała Małgorzata Kożuchowska

Gdy Cezary Pazura grał z Małgorzatą Kożuchowską w "Kilerze", on miał 35 lat, a ona 26. Lata lecą - wybitny aktor już rok temu skończył 60 lat. Bardzo często panowie w tym wieku sylwetkę mają daleką od idealnej. Brak aktywności fizycznej i niewłaściwa dieta robią swoje. Cezary Pazura jednak takich problemów nie ma. Legendarny aktor przy boku młodej żony dba o formę niczym zwariowany na punkcie swojej muskulatury dwudziestolatek. U Cezarego Pazury wrażenie robi nie tylko imponująca masa mięśniowa i siła fizyczna, lecz także kapitalna rzeźba. Znany m.in. z filmów "Psy", "Sara" czy "Kiler" aktor pokazał na Instagramie swój brzuch. Fotka, na której wiać także małżonkę gwiazdora - Edytę Pazurę, wywołała piorunujące wrażenie. Zdjęcie skomentowała nawet Małgorzata Kożuchowska! Jej reakcja była bardzo wymowna.

Konflikt Małgorzaty Kożuchowskiej i Cezarego Pazury. O co poszło na planie "Kilera"?

Małgorzata Kożuchowska i Cezary Pazura znają się od lat. Niedawno aktorka wyjawiła, że podczas kręcenia zdjęć do "Kilera" doszło do potwornej awantury! Poszło o sprawy merytoryczne - konkretnie o grę w jednej ze scen. - Ja chciałam bardziej tę zazdrość zakamuflować. Jestem zazdrosna, ale nie pokażę tego. Po kobiecemu, że nie będę się zdradzała, bo to mnie degraduje - tłumaczyła aktorka w programie "Zawierucha filmowa". Reakcja Cezarego Pazury miała dobić Małgorzatę Kożuchowską. - On się na mnie wkurzył i powiedział, że potem te filmy polskie są takie, że nie wiadomo, o co chodzi, że coś grają prawą ręką za lewe ucho, że ma być jasna intencja, ma być zagrany temat i koniec - zdradziła gwiazda. -Pamiętam, że ja się poryczałam. Musiałam wyjść na korytarz - wyjawiła Małgorzata Kożuchowska. W końcu wyszło tak, jak chciał Cezary Pazura. - Zagrałam zazdrość, czyli tak jak Czarek chciał, ale wolałam o tym myśleć, że trochę też zakamuflowałam, żeby nie mieć poczucia totalnej przegranej - tłumaczyła aktorka. Spór między gwiazdami dawno chyba już przestał mieć znaczenie. Dowodem na to jest to, jak Małgorzata Kożuchowska skomentowała zdjęcie Cezarego Pazury z żoną i ich brzuchami. - OMG - napisała aktorka i dodała trzy ikonki ognia. Starszemu koledze na pewno zrobiło się miło. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, na których widać niesamowitą muskulaturę Cezarego Pazury.

