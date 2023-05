Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński rozdzieleni w "Dzień Dobry TVN". W sieci zawrzało. Internauci nie pozostawili suchej nitki!

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej popularnych gwiazd polskiego show-biznesu. Rozpoznawalność przyniósł jej program "Perfekcyjna Pani Domu", a następnie "Projekt Lady". Od sierpnia 2022 roku Rozenek stanęła przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Została bowiem prowadzącą "Dzień Dobry TVN". U jej boku możemy zobaczyć Krzysztofa Skórzyńskiego. Choć Rozenek prowadzi program od prawie roku, to wciąż musi się mierzyć z uszczypliwymi komentarzami na swój temat. Tak było i tym razem.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński rozdzieleni. Zastąpiła ją Ewa Drzyzga. Fani byli bezlitośni

Małgorzata Rozenek przebywa obecnie na urlopie. Gwiazda wybrała się do Turcji. Jednak Dzień Dobry TVN to program, który jest codziennie. Zatem ktoś musiał ją zastąpić. Była to znana i lubiana przez telewidzów Ewa Drzyzga. To z nią w czwartek Skórzyński poprowadził program. W sieci zawrzało. Internauci tę zmianę skomentowali w sposób jednoznaczny. Nie pozostawili na Rozenek suchej nitki.

- Nareszcie Pan Skórzyński ma odpowiednią prowadząca. Oby tak zostało. - pisze Internauta.

- Pan Skórzyński w końcu ma prowadząca z kompetencjami dziennikarskimi - dodaje kolejny pod postem "Dzień dobry TVN".

Jak na razie, nie wiadomo nic o dalszych roszadach w programie.

A Wy, oglądacie Dzień Dobry TVN? Zagłosuj w naszej sondzie!

