Małgorzata Rozenek była już jedną nogą w Polsacie, kiedy w zeszłym roku negocjowała swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". Ostatecznie nie zdecydowała się na zdradę TVN-u i dołączyła do redakcji "Dzień dobry TVN". Choć widzowie śniadaniówki mają jej nadal wiele do zarzucenia, zdaje się, że "Perfekcyjna" radzi sobie podczas wejść na żywo coraz lepiej. To głównie na tej pracy będzie musiała się skupić w najbliższym czasie, ponieważ stacja zrezygnowała z innego formatu z jej udziałem.

Małgorzata Rozenek straciła pracę w TVN-ie! Co teraz?

W sobotę media obiegła informacja, że TVN rezygnuje z produkcji "Projektu Lady". Wyniki ostatnich edycji nie były zadowalające, ponieważ show nie wzbudzało tak wielu kontrowersji i zainteresowania jak na początku. Pierwszych pięć sezonów emitowanych było na głównej antenie stacji, szósta została przeniesiona do TVN7.

Choć informacje nie są zaskoczeniem, ponieważ już w 2022 roku TVN nie zdecydował się na emisję formatu, fani do końca liczyli, że jednak będzie im dane oglądać, jak niegrzeczne, często wulgarne dziewczyny przechodzą wewnętrzną, ale i zewnętrzną przemianę pod okiem mentorek i prowadzącej.

Warto jednak dodać, że Małgorzata Rozenek nie martwi się raczej utratą tej pracy, ponieważ ma wiele dyżurów w "Dzień dobry TVN" oraz, jak dowiedział się "Super Express", przygotowuje się do startu w europarlamentarnych wyborach. To właśnie dlatego tak bardzo zaangażowała się w promocję metody zapłodnienia, jaką jest in-vitro i walkę z jej przeciwnikami. Wyobrażacie sobie ją w roli eurodeputowanej?