Małgorzata Socha handluje SWOIMI AUTOGRAFAMI PO 30 ZŁ. Za mało zarabia na reklamach?

Małgorzata Socha (45 l.) jest bardzo zaradna. Nie dość, że reklamuje biżuterie, kosmetyki, ubrania, suplementy, hotel w Beskidach, okulistę i wiele innych biznesów, to jeszcze wpadła na kolejny pomysł zarobkowy. Postanowiła wyprzedać swoją szafę, a za używane ciuszki sporo sobie liczy. Ale za to do każdego dodaje zdjęcie z autografem! Można je też kupić osobno - po 30 złotych. Będą chętni?