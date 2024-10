Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z badania USG. Przekazała ważną wiadomość!

Szok! Co zabiło Liama Payne'a z One Direction? Gwiazdora miało nie być w hotelu, w którym zginął!

Małgorzata Socha (44 l.) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich aktorek telewizyjnych oraz teatralnych. Urodzona w 1980 roku, pierwsze kroki stawiała w Teatrze Telewizji, gdzie zagrała tytułową rolę "Anki" w reż. Radosława Piwowarskiego.

Ogromną popularność dzięki swoim rolom w hitowych serialach, takich jak "Złotopolscy", "BrzydUla" czy "Na Wspólnej". Obecnie można ją oglądać również na antenie Polsatu, w serialu "Przyjaciółki", gdzie wciela się w postać Ingi. W 2010 roku otrzymała nagrodę Kobieta Roku "Glamour", a w 2021 roku odebrała Telekamerę w kategorii "Aktorka".

Prywatnie jest spełnioną mamą i żoną. Swojego męża, Krzysztofa Wiśniewskiego, poznała na długo zanim przyszła sława. Mąż aktorki stroni od show-biznesu i rzadko pokazuje się u jej boku publicznie. Para wychowuje trójkę dzieci: Zosię (11.), Basię (7 l.) oraz Stasia (6. l.).

Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z badań USG

Widzowie lubią Sochę za niewymuszony wizerunek dziewczyny z sąsiedztwa. Kontakt z fanami utrzymuje przy pomocy Instagrama, gdzie obserwuje ją milion osób. Chociaż jest tam bardzo aktywna, to stara się zachować prywatność swoich bliskich. Często pokazuje za to zdjęcia z planu. Nie boi się również zabierać głosu w ważnych społecznie sprawach.

W sobotę, 19 października, zamieściła na Instagramie post, pod którym pojawiło się bardzo dużo komentarzy. Wpis zilustrowała fotografią, na której trzyma w ręce zdjęcie z badania USG. Wbrew temu, co przychodzi do głowy jako pierwsze, wcale nie chciała się pochwalić ciążą. Miała inny ważny powód. Aktorka poinformowała, że odebrała właśnie swoje wyniki badań i jest zdrowa. Zrobiła to w miesiącu świadomości raka piersi. Zaapelowała przy tym do swoich fanek, by pamiętały o regularnych badaniach.

A ja znowu w temacie piersi! Właśnie odebrałam wynik usg i tak - jestem zdrowa! Ale to tak ważne, by regularnie się badać. Mamy Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. Kochane dziewczyny, ręka do góry, która już po wizycie albo ma umówioną? - napisała aktorka.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

