Dramatyczne chwile prezenterki TVN. Jej ukochany Andrzej zniknął. "32 godziny grozy"

Ależ było nerwów i niepewności. Prezenterka TVN Malwina Wędzikowska, znana m.in. z programu ""The Traitors. Zdrajcy" przeżyła dramatyczne chwile. Wszystko z powodu jej ukochanego Andrzeja, który nagle zniknął i nie wracał! Co prawda Andrzej to kot, a te - jak wiadomo - chodzą własnymi drogami, ale prezenterka TVN i tak drżała z niepokoju. Na szczęście - po 32 godzinach - futrzak się znalazł.