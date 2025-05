"The Traitors. Zdrajcy" to reality show, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród widzów. Emocje, rywalizacja, intrygi i silne osobowości – to wszystko sprawiło, że widzowie z zapartym tchem śledzili każdy odcinek. Prowadząca show Malwina Wędzikowska przyznała w rozmowie z nami, że program odmienił jej życie.

Zobacz też: "The Traitors. Zdrajcy 2": WIELKI FINAŁ! Szokujące zakończenie. Jak mogło do tego dojść?!

Jednak największym wzruszeniem dla Malwiny Wędzikowskiej okazał się finałowy meetup z fanami, który odbył się w dniu emisji ostatniego odcinka. Spotkanie fanów z uczestnikami programu trwało zaledwie kilkadziesiąt minut, ale dla wielu osób miało ogromne znaczenie. Program okazał się nie tylko sukcesem medialnym, ale też społecznym – stworzył wokół siebie zaangażowaną społeczność, która identyfikuje się z jego przekazem i bohaterami.

Jest coś fascynującego w odbiorcach tego formatu, że stworzyła się jakaś niesamowita społeczność wokół tego programu. Mieliśmy w dniu finału tak zwany meetup, na który przyjechali ludzie nawet z Berlina. I to było dla mnie tak poruszające, bo to było dla mnie najlepsze honorarium, jakie mogłam otrzymać. To się splata sympatia do programu, ale też sympatia do ludzi. Ludzie jechali 7-8 godzin, żeby spotkać się z nami na 20 minut, przybić piątkę, zrobić sobie zdjęcie. No ja sobie nie wyobrażam większego sukcesu. To youtuberzy mają takie sukcesy, ale oni cały czas do tych swoich obserwatorów mówią. My jednak jesteśmy przez jakiś większy ekran znacznie bardziej zdystansowani. Dla mnie to jest ogromny sukces, jestem wniebowzięta po tym sezonie - mówi "Super Expressowi" Malwina.