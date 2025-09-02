Mandaryna ledwo potwierdziła rozstanie, a jej były już został żonkosiem. Ale tempo!

Marta Kowalska
2025-09-02 11:29

Kiedy w świecie show-biznesu jedno uczucie gaśnie, inne serce potrafi zabić w rytmie ekspresowym. Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, dopiero co przyznała, że jej związek z młodszym o 10 lat oświetleniowcem Adrianem Szlażewiczem należy już do przeszłości, a tymczasem… on zdążył stanąć na ślubnym kobiercu z inną kobietą! Fani przecierają oczy ze zdumienia, bo jeszcze niedawno para sprawiała wrażenie zgodnej i szczęśliwej.

Od obserwacji na Instagramie do "otwartego" serca

Pierwsze sygnały, że coś się psuje, pojawiły się w mediach społecznościowych. Uważni internauci zauważyli, że Marta Wiśniewska przestała obserwować profil Adriana na Instagramie. W świecie gwiazd to często bardziej wymowne niż tysiąc słów. Plotki o rozstaniu szybko obiegły portale, a sama tancerka przez długi czas milczała.

Dopiero podczas podcastu „Bliskoznaczni” Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego sprawa została wyjaśniona.

A propos relacji romantycznych, bez żadnych szczegółów, czy masz serduszko szczęśliwe?

- zapytała ostrożnie Nosowska. Na co Marta z uśmiechem odparła:

No… takie otwarte.

Na słowa artystki prowadząca zareagowała ciepło: – To jest bardzo dobre. Jakby było zamknięte i wychłodzone, to bym ci życzyła, żeby się pilnie rozmroziło i otworzyło. W ten sposób Mandaryna potwierdziła, że jej serce znów jest wolne, a drzwi do nowych uczuć stoją otworem.

Były Mandaryny właśnie się ożenił

Tymczasem Adrian Szlażewicz najwyraźniej nie zamierzał długo rozpaczać. Media donoszą, że błyskawicznie znalazł nową miłość i zdążył ją… poślubić! Tempo godne rekordzisty – jeszcze niedawno pozował u boku Mandaryny, a dziś wymienia obrączki z inną kobietą.

Wieść o ekspresowym ślubie eks wzbudziła lawinę komentarzy w sieci. Sama artystka podeszła jednak do sprawy z klasą. Zamiast żalu i gorzkich słów, publicznie mówi o „otwartym sercu” i daje do zrozumienia, że woli patrzeć w przyszłość niż rozpamiętywać przeszłość.

Dla Mandaryny to kolejny etap burzliwego życia uczuciowego, ale wygląda na to, że tancerka wychodzi z niego silniejsza. Były partner już nosi obrączkę, a ona? Ona ma coś znacznie cenniejszego – wolność, dystans i uśmiech, który pokazała w rozmowie z Nosowską. Być może to właśnie najlepszy start do nowej, bardziej dojrzałej miłości.

