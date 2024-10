Marta Wiśniewska w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła czy przepracowała traumę po Spocie. Jej występ niewątpliwie przeszedł do historii. To właśnie wtedy jako młoda dziewczyna zaprezentowała się na Sopot Festival 2005 z piosenką "Ev'ry Night". Nie wszystkim jej wykonanie się spodobało. Otrzymała wiele negatywnych komentarzy. Po latach wyznaje, że ma to już za sobą.

Zobacz też: Córka Michała Wiśniewskiego przeżyła koszmar. Wszystko przez znanych rodziców

Marta Wiśniewska w rozmowie z nami wyjawiła, że przez lata nauczyła się wielu rzeczy. Gwiazda przyznała, iż nie chce rozmawiać o historii, która wydarzyła się w 2005 roku. Dodała też, że negatywne komentarze jak najbardziej ją dotykały, jednak udało jej się je przepracować i mieć do nich dystans.

Mam do tego bardzo duży dystans. Nauczyłam się wielu rzeczy. Natomiast to już jest dla mnie zagrana karta, szuflada dawno zamknięta, gdzieś została otwarta tylko po to, żeby ją zamknąć na klucz, dlatego nawet już nie chcę tego jakoś mocno komentować. No wiadomo jeśli ktoś, a w moim przypadku wiele osób mówi o tobie niefajnie, to gdzieś to cię dotyka. Nie masz skóry aligatora, więc w jakiś sposób to trzeba przepracować. Myślę, że ja mam spory dystans do życia i do siebie i do świata, dlatego zamknęłam tę szufladę - powiedziała "Super Expressowi" Marta Wiśniewska.