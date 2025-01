Mandaryna u Żurnalisty opowiedziała o swoim występie w Sopocie. „Ktoś to zrobił celowo”

Występ Mandaryny w 2005 roku przeszedł do historii polskiej popkultury. Podczas Sopot Festival wokalistka zaśpiewała swój hit Ev'ry Night na żywo. Od tamtego czasu minęło już 20 lat. To wydarzenie niemal kosztowało ją karierę. W najnowszej rozmowie z Żurnalistą, Marta Wiśniewska wróciła do swojego pamiętnego występu na deskach Opery Leśnej.