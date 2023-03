Marcelina Zawadzka zachwyca w białym stroju. Co za komplet! To będzie hit tegorocznej wiosny

Marcelina Zawadzka cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Nie może narzekać na brak zawodowych wyzwań - początkowo rozwijała się w modelingu. Po zdobyciu tytułu Miss Polski w 2011 i świetnym występie w Miss Universe 2012 zostawiła wybiegi dla telewizji. W 2013 r. zaczęła się jej kariera jako prezenterki. Początkowo współpracowała z TVP prowadząc mi.in. "Pytanie na śniadanie", "Bake off - ale ciacho" i "The Voice of Poland". W 2022 r zawodowo związała się z Polsatem, gdzie współprowadzi program "Farma". Prywatne życie prezenterki również układa się znakomicie. Od ponad dwóch lat związana jest z niemieckim biznesmenem Maksem Gloecknerem. Ostatnio pojawiły się nawet pogłoski o tym, że para planuje założyć rodzinę.

Prezenterka lubiana przez telewidzów i doceniana przez branżę, również za niezwykłe poczucie stylu. Fanki z uwagą obserwują jej stylizacje i wiele z nich starają się odwzorować. W jednym z ostatnich postów na Instagramie Marcelina zamieściła zdjęcie ze spaceru po uwielbianym przez nią słonecznym Trójmieście. Jednak na zdjęciu gwiazdą nie jest ani klimatyczna parkowa alejka, ani przebijające za gałęzi drzew słońce. Marcelina w obłędnym białym komplecie wygląda tak zjawiskowo, że reszta zdjęcia się nie liczy. Obserwujący nie kryją zachwytu, a komentarzach wybrzmiewają słowa uznania: "Anioł nie dziewczyna", "Look like an angel", "Pięknie Pani wygląda" to tylko niektóre z nich.

Biały komplet Marceliny Zawadzkiej może stać się hitem tej wiosny

Rzeczywiści zestaw, który Marcelina założyła na weekendowy spacer jest znakomicie skomponowany. Ma na sobie ciepłą prostą spódnicę w komplecie z krótkim, odsłaniającym brzuch sweterkiem z tej samej dzianiny. Do tego niemal idealnie dobrany kolorystycznie płaszcz i jasne, wysokie buty na płaskim spodzie. Akcentem kolorystycznym, dodającym stylizacji wdzięku i figlarności jest różowa czapka. Całość w połączeniu z urodą dziewczyny daje znakomity efekt.

