Marcin Hakiel pokazał swojego ojca. Podobieństwo jest uderzające!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-08-07 18:15

Marcin Hakiel niedawno przebywał w ciepłych krajach. Teraz z całą rodziną odpoczywa nad polskim morzem. Towarzyszy im również ojciec tancerza. Hakiel zamieścił na Instagramie zdjęcie swojego taty, a my przecieramy oczy ze zdumienia! Panowie wyglądają niemal jak klony!

Marcin Hakiel układa sobie życie na nowo u boku Dominiki Serowskiej

Marcin Hakiel (42 l.) i Katarzyna Cichopek (42 l.) wiosną 2022 roku ogłosili rozstanie. Ta informacja zaskoczyła nie tylko fanów pary. Przez lata uchodzili za idealne małżeństwo. Dziś byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Gwiazda "M jak miłość" krótko po rozstaniu zaczęła pojawiać się u boku kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego. 

Z kolei Marcin Hakiel początkowo chętnie udzielał wywiadów, a później skupił się na nowych relacjach. Przez kilka miesięcy związany był z tajemniczą Dominiką, ale ich związek zakończył się w lipcu 2023. Tancerz nie rozpaczał zbyt długo, bo już kilka miesięcy później zakochał się w kolejnej Dominice i to z nią postanowił kolejny raz założyć rodzinę. Pod koniec ubiegłego roku para powitała na świecie synka, któremu nadali imię Romeo.

Zobacz również: Kasia Cichopek podsyca plotki o ślubie. Marcin Hakiel nie mógł tego przemilczeć!

Marcin Hakiel pokazał tatę. Jak dwie krople wody

Marcin Hakiel i Dominika Serowska tworzą dziś jednej z najbardziej medialnych związków w polskim show-biznesie. Doskonale czują się przed kamerami oraz w internecie. Swoją codziennością chętnie dzielą się z internautami. Niedawno w sieci zamieszczali zdjęcia z wakacji w Hiszpanii oraz Grecji. Teraz wypoczywają nad polskim morzem. Towarzyszy im tata tancerza.

Hakiel zamieścił na Instagramie serię rodzinnych zdjęć. Na jednym z nich pozuje z malutkim synem. Na kolejnym można zobaczyć Hakiela seniora razem z wnukiem. "Family first" (pol. rodzina na pierwszym miejscu) - napisał pod zdjęciem. Patrząc na zamieszczoną przez gwiazdora fotografię nie trudno jest dopatrzyć się rodzinnego podobieństwa. Przed laty Marcin Hakiel nosił nawet podobna fryzurę jak jego tata.

Zobaczcie również: Detektywi śledzili Kasię Cichopek! Prawda wyszła po latach. Marcin Hakiel: "Zadawałem różne pytania"

Marcin Hakiel z ojcem
12 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Pytanie 1 z 28
Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z:
Dominika Serowska lata temu wyglądała zupełnie inaczej niż teraz! Tylko zerknijcie na te zdjęcia narzeczonej Marcina Hakiela
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN HAKIEL