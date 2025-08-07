Marcin Hakiel układa sobie życie na nowo u boku Dominiki Serowskiej

Marcin Hakiel (42 l.) i Katarzyna Cichopek (42 l.) wiosną 2022 roku ogłosili rozstanie. Ta informacja zaskoczyła nie tylko fanów pary. Przez lata uchodzili za idealne małżeństwo. Dziś byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Gwiazda "M jak miłość" krótko po rozstaniu zaczęła pojawiać się u boku kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego.

Z kolei Marcin Hakiel początkowo chętnie udzielał wywiadów, a później skupił się na nowych relacjach. Przez kilka miesięcy związany był z tajemniczą Dominiką, ale ich związek zakończył się w lipcu 2023. Tancerz nie rozpaczał zbyt długo, bo już kilka miesięcy później zakochał się w kolejnej Dominice i to z nią postanowił kolejny raz założyć rodzinę. Pod koniec ubiegłego roku para powitała na świecie synka, któremu nadali imię Romeo.

Zobacz również: Kasia Cichopek podsyca plotki o ślubie. Marcin Hakiel nie mógł tego przemilczeć!

Marcin Hakiel pokazał tatę. Jak dwie krople wody

Marcin Hakiel i Dominika Serowska tworzą dziś jednej z najbardziej medialnych związków w polskim show-biznesie. Doskonale czują się przed kamerami oraz w internecie. Swoją codziennością chętnie dzielą się z internautami. Niedawno w sieci zamieszczali zdjęcia z wakacji w Hiszpanii oraz Grecji. Teraz wypoczywają nad polskim morzem. Towarzyszy im tata tancerza.

Hakiel zamieścił na Instagramie serię rodzinnych zdjęć. Na jednym z nich pozuje z malutkim synem. Na kolejnym można zobaczyć Hakiela seniora razem z wnukiem. "Family first" (pol. rodzina na pierwszym miejscu) - napisał pod zdjęciem. Patrząc na zamieszczoną przez gwiazdora fotografię nie trudno jest dopatrzyć się rodzinnego podobieństwa. Przed laty Marcin Hakiel nosił nawet podobna fryzurę jak jego tata.

Zobaczcie również: Detektywi śledzili Kasię Cichopek! Prawda wyszła po latach. Marcin Hakiel: "Zadawałem różne pytania"

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie