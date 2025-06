Dawna ukochana pożegnała zmarłego Marcina Leszczyńskiego. To ją poznał na planie show TVN-u!

Marcin Leszczyński odszedł niespodziewanie w czerwcu 2025 r., niespełna miesiąc po innej gwieździe reality show Soni Szklanowskiej. Już wiadomo, że śmierć 25-latki wstrząsnęła Leszczyńskim i mocno go uderzyła. Piłkarz, który sam brał udział w randkowym programie "True Love" w komentarzach do tekstu dotyczącego depresji i przedwczesnego zgonu Soni, pisał:

Nikt nie podejrzewał, że u Soni źle się dzieje, podobnie było w przypadku Marcina. Teraz swojego byłego partnera pożegnała Oliwia Ścierczak, którą z Leszczyńskim połączyła szczera miłość. Niestety, ich związek nie przetrwał próby czasu i rozpadł się niedługo po programie.

Oliwia i Marcin w 2023 r. wzięli udział w pierwszej i jedynej edycji programu randkowego emitowanego przez TVN7 "True Love". Show prowadziła Edyta Zając.

Na Karaibach, w luksusowej wakacyjnej posiadłości, spotyka się grupa singli, a każdy z nich ma szansę wygrać podwójną nagrodę – prawdziwą miłość oraz duże pieniądze. I to dokładnie w tej właśnie kolejności! Żeby wyjechać z wygraną pieniężną, muszą naprawdę się zakochać! Tylko prawdziwe uczucie może przetrwać regularne testy wykrywaczem kłamstw. Każda nieszczera intencja i fałsz zostaną szybko wychwycone przez urządzenie, więc ci, którzy uwielbiają miłosne gierki czy niezobowiązujące romanse, nie zagrzeją długo miejsca w programie. W "True Love" chodzi o prawdziwą miłość! - można przeczytać na stronie TVN Media.

Leszczyński doszedł do finału - wykrywacz potwierdził, że zakochał się z wzajemnością w Ścierczak, jednak partnerzy wkrótce się rozstali.

Dwa lata później Marcin zmarł. Kiedy Oliwia się o tym dowiedziała, pożegnała byłego partnera czułymi słowami.

Nasze drogi się rozeszły 2 lata temu. Jednak dokładnie tydzień temu dostałam propozycję podcastu do jednego z portali, gdzie miałam wrócić wspomnieniami do programu i Marcina. Marcin to były piękne miesiące w Kolumbii razem z naszą rodzinką "True Love". Spoczywaj w pokoju - napisała na swoim profilu na Instagramie.