Marcin Mroczek pokazał na plaży swój kaloryfer. Uwagę przykuwa jeden szczegół na klatce piersiowej aktora

Patrząc na te zdjęcia nie mamy wątpliwości, że wczasowiczki miały na czym oko zawiesić. Przystojny Marcin Mroczek prezentował się na sopockiej plaży niczym grecki Adonis. Widać, że dba o tężyznę fizyczną. Niestety wysportowany celebryta nie był jednak sam. Czas spędzał ze swoją żoną Marleną (35 l.) oraz synami Ignacym (7 l.) i Kacprem (6 l.), więc nie było mowy o żadnych flirtach.

Marcin Mroczek super tata!

Widać, że jest fantastycznym tatą, który nie tylko doskonale dogaduje się z chłopcami, ale dba również o to by nie dostali poparzeń słonecznych. W międzyczasie smarował im ciał kremem z filtrem. Aktor nie tylko prężył się do słońca, ale przede wszystkim postawił na ruch, a przy okazji uczył grać chłopców w siatkówkę plażową. Zabawa z pewnością była przednia. Po harcach na piasku postanowił schłodzić się zimnym napojem.

