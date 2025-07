Marek Piekarczyk popiera Karola Nawrockiego. Ania Rusowicz komentuje

Marek Piekarczyk znalazł się w centrum internetowej burzy po tym, jak ogłoszono, że dołączył do Obywatelskiego Komitetu Poparcia Karola Nawrockiego – ówczesnego szefa Instytutu Pamięci Narodowej i kandydata w wyborach prezydenckich (które to wybory wygrał). Gdy lista sygnatariuszy poparcia została upubliczniona, w mediach społecznościowych zawrzało. Część fanów nie kryła rozczarowania, a na wokalistę spadła fala krytyki. Teraz w jego obronie stanęła przyjaciółka i wokalistka, Ania Rusowicz.

Jak poinformował m.in. serwis mojabochnia.pl, Marek Piekarczyk – honorowy ambasador Bochni – znalazł się na oficjalnej liście Obywatelskiego Komitetu Poparcia Karola Nawrockiego. Obok niego pojawiły się nazwiska naukowców, działaczy społecznych, kombatantów i artystów. Piekarczyk nie wydał dotąd własnego oświadczenia, jednak jego obecność na liście jest jednoznaczną deklaracją poparcia.

Po ujawnieniu listy, w komentarzach pod postami i artykułami zaczęły pojawiać się ostre opinie. Internauci zarzucają Piekarczykowi, że „rozczarował fanów”, „stracił autorytet” i „przyłożył rękę do upolityczniania kultury”. Dla wielu sympatyków TSA, z którym artysta przez lata występował, było to zaskoczenie, a nawet – jak pisali niektórzy – „cios”.

Głos w sprawie zabrała Ania Rusowicz, która od lat przyjaźni się z Piekarczykiem. W rozmowie z Plejadą podkreśliła, że nie zamierza oceniać ludzi przez pryzmat ich poglądów politycznych:

Ostatnio się dowiedziałam, że ludzie go hejtują, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. Niezależnie od tego, na kogo by głosował, to jest moim przyjacielem i nigdy go nie skreślę z powodu różnicy poglądów. Przez to uczę się też tolerancji. Nie zrezygnuję z przyjaźni z kimkolwiek ze względu na to, że głosujemy na inną opcję polityczną. Nie mam prawa, aby to osądzać, i nie chcę tego robić.