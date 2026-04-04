Maria Sadowska zdradza wielkanocne plany! Święta spędzi w niezwykłym miejscu

Święta Wielkanocne to dla wielu gwiazd moment oddechu od pracy i show-biznesowego zgiełku. Maria Sadowska postanowiła w tym roku postawić na spokój, rodzinę i naturę. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że świąteczny czas spędzi w wyjątkowym miejscu - domu nad jeziorem, który budowała przez… siedem długich lat!

Choć artystka na co dzień jest bardzo aktywna zawodowo, ostatnio znalazła chwilę, by skupić się na czymś zupełnie innym niż muzyka czy film. Maria Sadowska przyznaje, że jednym z najważniejszych projektów ostatnich lat był dla niej właśnie dom, który powstawał przez długi czas i wymagał ogromnego wysiłku.

To jednak nie jest zwykły dom. Jak podkreśla artystka, to miejsce stworzone z myślą o spotkaniach ludzi sztuki. Sadowska marzy, aby przy jednym stole spotykali się tam twórcy z różnych środowisk - filmowego, muzycznego czy artystycznego. Dom znajduje się na Suwalszczyźnie, tuż nad jeziorem. Otoczony naturą ma być azylem od codziennego pośpiechu, ale też przestrzenią inspiracji dla artystów.

Artystka podkreśla, że traktuje to miejsce niemal jak dzieło sztuki. Z ogromną pasją zajmuje się jego wystrojem, doborem detali i aranżacją wnętrz. Fani mogą podglądać efekty tej pracy w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje fragmenty swojego wymarzonego domu.

To właśnie tam po raz pierwszy spędziła w ubiegłym roku święta Bożego Narodzenia. Teraz przyszedł czas na kolejne wyjątkowe wydarzenie - pierwszą Wielkanoc w nowym miejscu.

Święta wielkanocne spędzimy w tym roku (...) moim największym takim osiągnięciem to był, to jest mój dom, który budowałam przez siedem lat, nie jest to zwyczajny dom, bo jest to miejsce takie, które ma być miejscem spotkań artystycznych, więc to nie jest taki zwyczajny dom do mieszkania, tylko troszeczkę takie miejsce, gdzie chciałabym, żeby się spotykały różne środowiska, żeby się spotykali ludzie ze środowiska filmowego, ze środowiskiem muzycznym, bo nie zawsze wcale się tak przenikają te środowiska. Ten dom kosztował mnie potwornie, dużo pracy i wysiłku... siedem lat go budowaliśmy i tak naprawdę w tym roku, żeśmy dopiero tam weszli, zaczynamy tam pomieszkiwać, osoby, które śledzą mnie na Instagramie, to widzą. (...) Jak każda artystka traktuje też ten dom, jako pewien rodzaj dzieła sztuki, jeżeli chodzi o design, o wystrój wnętrz i tak dalej, więc mam ogromną przyjemność, ogromnie się tym bawię no i właśnie tam spędziliśmy święta Bożego Narodzenia, pierwszy raz były święta u mnie więc też będą pierwsze nasze święta Wielkanocne, w tym domu, to jest dom nad jeziorem (...) ja już za tym domem tęsknię, bo teraz kręcimy tutaj [przyp.red. w Warszawie] i nie mam czasu tam w ogóle jeździć na razie i już po prostu śni mi się po nocach, więc będę bardzo jestem szczęśliwa, kiedy tam jestem - mówi nam Maria Sadowska.

Czego nie może zabraknąć na wielkanocnym stole u Marii Sadowskiej?

Święta w takim miejscu muszą mieć też odpowiednią oprawę kulinarną. Sadowska zdradziła, że na jej wielkanocnym stole nie może zabraknąć jednego przysmaku. Co ciekawe, artystka najczęściej przygotowuje ją sama. Stara się przy tym ograniczać cukier, bo jak przyznaje - to ciasto jest już samo w sobie bardzo bogate i sycące. Oprócz paschy czasami pojawiają się także tradycyjne mazurki, choć w tym roku wszystko zależy od czasu, którego ostatnio jej brakuje.

U mnie paschy Wielkanocnej i ja ją robię najczęściej sama i jest to moje ulubione ciasto Wielkanocne, staram się je robić bez cukru, bo jest dosyć tłuste i wymagające, ale uwielbiam, bo te baby wszystkie są takie suche i czasami jak mam jeszcze czas, nie wiem, czy w tym roku będę miała, bo niestety mamy tutaj dużo pracy, to robię mazurki też, ale nie wiem, czy w tym roku się uda, zobaczymy - wyznała Maria Sadowska "Super Expressowi".

Rozmawiała Julita Buczek

18

Sonda U kogo zamówiłbyś catering na Wielkanoc? Magda Gessler Lara Gessler Mateusz Gessler Ewa Wachowicz Borys Szyc Piotr Adamczyk sam sobie ugotuję