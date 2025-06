Martyna Wojciechowska dostała ofertę od konkurencji TVN-u! Wiemy, co z "Kobietą na krańcu świata"

Martyna Wojciechowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów – dziennikarka, podróżniczka, reżyserka i działaczka społeczna. Karierę zaczynała jako prezenterka programów motoryzacyjnych i prowadząca „Big Brothera”, jednak prawdziwą marką stała się dzięki formatowi „Kobieta na krańcu świata”, który realizuje od 2009 roku. Program ten opowiada o niezwykłych kobietach z różnych zakątków globu, żyjących w odmiennych kulturach, często w warunkach skrajnych, zmagających się z nierównościami, biedą, przemocą czy tabu. Produkcja wielokrotnie była nagradzana za walory społeczne, edukacyjne i humanistyczne. Aż trudno wyobrazić sobie polską telewizję bez tego programu.

Tymczasem Martyna Wojciechowska staje otrzymuje oferty współpracy od konkurencyjnych stacji telewizyjnych. Czy porzuci TVN?

-Propozycje oczywiście są, na szczęście, bo jak przestaną się pojawiać, to się zacznę martwić. Czy z nich korzystam? Jak widać - nie. Jestem zakochana w projekcie 'Kobieta na krańcu świata'. Powoli kończymy zdjęcia do 16. sezonu i mogę zdradzić, że już pracujemy nad 17. sezonem, więc jak na razie jestem i nigdzie się nie wybieram" - przyznała Martyna Wojciechowska w rozmowie z portalem JastrząbPost.

Przy okazji dziennikarka skomentowała niedawne odejście z TVN koleżanki po fachu, Agnieszki Woźniak-Starak, która przez lata współpracowała ze stacją. Szczegóły poniżej.

Niedawno z TVN po 12 latach współpracy rozstała się Agnieszka Woźniak-Starak. Jej odejście wzbudziło plotki o kolejnych ewentualnych rozstaniach ze stacją, ale - jak już wiemy - Martyna Wojciechowska nigdzie się nie wybiera.

- Bardzo lubię Agnieszkę Woźniak-Starak. Myślę, że jest świetną, mądrą dziewczyną. Jakąkolwiek drogę wybierze, to trzymam za nią kciuki. Ja tu jestem i czekam na was z 16. sezonem programu "Kobieta na krańcu świata", oglądajcie - wyznała.

Martyna Wojciechowska niedawno w mediach społecznościowych opublikowała także post, w którym opisywała, że jej program od początku miał "przywozić historie zwykłych niezwykłych kobiet".

- Daj spokój, kto to będzie oglądał? Ludzie pytali i sugerowali mi karierę w rozrywce, reality show, studiu. (...) Program dawno przestał być tylko programem, stał się zjawiskiem społecznym, zwiastunem wielu zmian. Moje marzenia nigdy nie sięgały tak daleko. Nie bójcie się marzyć i iść pod prąd, nawet jeśli inni próbują Was przed tym powstrzymać. Nie zawsze jest łatwo, czasem droga do ich realizacji jest długa i wyboista, ale warto - zaapelowała do widzów.