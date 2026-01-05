"Sylwester z Dwójką" co roku dostarcza widzom nie tylko muzycznych emocji, ale i tematów do gorących dyskusji w sieci. Tym razem jednym z najbardziej komentowanych punktów programu był występ Maryli Rodowicz. Ikona polskiej sceny pojawiła się na scenie w stylizacji, która wywołała skrajne reakcje, od zachwytów po falę oburzenia. Internet zapłonął już po kilku minutach jej show.

Maryla Rodowicz wiedziała, że wywoła skandal. Teraz mówi całą prawdę

Maryla Rodowicz postawiła na wyrazisty, kowbojski motyw. Biały kostium, skąpe majtki, kabaretki i efektowna choreografia z udziałem muskularnych i seksownych tancerzy sprawiły, że wielu widzów przecierało oczy ze zdumienia! Szczególne emocje wzbudziły sceny, w których artystka była unoszona i bujana przez roznegliżowanych przystojniaków.

Komentarze w mediach społecznościowych pojawiły się błyskawicznie. Jedni zarzucali artystce przesadę i brak umiaru, inni przypominali, że Rodowicz od dekad słynie z dystansu do siebie, odwagi scenicznej i zamiłowania do prowokacji. Dla jej fanów występ był naturalnym elementem sylwestrowej zabawy, a nie powodem do zgorszenia!

Dodatkową uwagę przyciągnął jeden z tancerzy, który szybko został rozpoznany przez widzów. Okazało się, że to niejaki Dariusz Tkaczyk, znany m.in. z programu "Hotel Paradise". Jego obecność tylko podkręciła zainteresowanie występem i dolała oliwy do ognia w internetowych dyskusjach.

Po fali komentarzy artystka postanowiła zabrać głos. W rozmowie z "Faktem" jasno dała do zrozumienia, że reakcje widzów wcale jej nie zaskoczyły. Wręcz przeciwnie, były wpisane w koncepcję całego show!

Tak, spodziewałam się kontrowersji. W końcu nie każda gwiazda wychodzi na scenę w białych majtkach. No, ale tego wymagał kostium kowbojski. A to, że bujali mnie rozebrani, pięknie zbudowani młodzieńcy, to konieczność. W końcu lepiej się ogląda rozebranych chłopców niż zakutanych w szaliki i zimowe kurtki. To jest sylwester, czas zabawy - przyznała Maryla.

