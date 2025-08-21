Mauzoleum Lenina w domu Muńka! Co on tam trzyma?!

Muniek Staszczyk zamieszkał w warszawskich Włochach w 2006 roku i od tego czasu to miejsce stało się jego bezpieczną przystanią. Choć na scenie potrafi być charyzmatycznym wulkanem energii, w domu pokazuje swoje bardziej prywatne i sentymentalne oblicze. Jak sam przyznaje, nie jest człowiekiem uporządkowanym, ale w jego "artystycznym nieładzie" kryje się wyjątkowa atmosfera.

Muniek Staszczyk pokazał swój dom. Ma niezły bałagan

Podczas spotkania z dziennikarzem "Vivy!" Muniek Staszczyk zdradził, że każdy kąt w jego mieszkaniu ma własną historię. Najbardziej osobiste są obrazy zwierząt, które tworzyła jego córka, gdy była dzieckiem.

Nie brak tam jednak także przedmiotów, które nie każdy uznałby za gustowne. Sam Staszczyk żartuje, że jego bliscy mówią na jego pokój "mauzoleum Lenina", bo nagromadzenie różnych przedmiotów robi wrażenie. Parapety i półki zdobią szklane kule przywiezione z podróży, a także mniej oczywiste pamiątki: świecące figurki czy dewocjonalia kupione w przydrożnych sklepikach.

Sercem jego domowego świata pozostaje biurko, gdzie powstają kolejne teksty dla T.Love. Muzyk nie ukrywa, że panuje tam bałagan, ale jak twierdzi, porządek wcale nie sprzyja twórczości.

Ten artystyczny chaos nie przeszkadza mu w codzienności. Wręcz przeciwnie, inspiruje go i sprawia, że czuje się sobą.

Jest tu taki trochę śmietnik. Nigdy nie byłem jakimś pedantem. Tak żyję. Biurko mam trochę zaśmiecone, bo robię przy nim różne rzeczy, np. piszę teksty - powiedział w wywiadzie Staszczyk.

