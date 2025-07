Hiszpania to nie tylko tapas i gorące fiesty, ale jak się okazuje źródło niekończących się kłopotów z usługami remontowymi. W ostatnich latach coraz więcej znanych Polaków decyduje się na zakup nieruchomości właśnie tam, kuszeni śródziemnomorskim klimatem i luźnym stylem życia. Niestety, za tą idylliczną wizją kryje się też druga strona medalu – fuszerki, opóźnienia i frustracja. Przekonała się o tym boleśnie Maja Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz idzie na wojnę z ekipą remontową? Szok, co pokazała w sieci

Maja Bohosiewicz jakiś czas temu zainwestowała w dom w Marbelli – popularnym wśród zamożnych gwiazd kurorcie. Miało być pięknie, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała jej marzenia. Już pod koniec ubiegłego roku Maja w swoich relacjach w mediach społecznościowych zaczęła narzekać na jakość prac remontowych. Jak twierdziła, miejscowi fachowcy nie przywiązują większej wagi do szczegółów, a ich podejście do klienta pozostawia wiele do życzenia.

Mimo upływu miesięcy sytuacja się nie poprawiła. Wręcz przeciwnie. W najnowszym wpisie na Instastories celebrytka wprost oskarża firmę deweloperską o niewywiązanie się z podpisanej ugody. Według jej relacji firma miała czas do końca stycznia, by naprawić wszystkie zgłoszone usterki. W przeciwnym razie miała zacząć naliczać kary umowne. Ani napraw, ani pieniędzy celebrytka się nie doczekała. Jak pisze – usłyszała za to, że "jeśli się nie podoba, może iść do sądu".

To jest właśnie poziom obsługi klienta od najlepszego dewelopera w Marbelli. To prawdziwe "premium experience" – ironizowała Maja Bohosiewicz, pokazując zdjęcia pękniętych kafelków i innych niedociągnięć.

Wśród celebrytów posiadających nieruchomości w Hiszpanii Maja nie jest wyjątkiem. Swoje adresy mają tam także Blanka Lipińska, Barbara Kurdej-Szatan czy Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Większość z nich również miała niezłe budowlane przygody.

