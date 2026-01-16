Michał Kassin znika z "Tańca z Gwiazdami". Co się stało? Już wszystko jasne

Michał Kassin prężnie działa na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 50 tys. internautów. Ostatnio właśnie tam pojawiło się nagranie z odpowiedzią na ważne pytanie: "Z kim zatańczę wiosną w 'Tańcu z Gwiazdami'?". Na filmiku widać dwie ręce i dwie dłonie - jedną z pierścionkami, drugą z czarnym rękawem, które łapią się delikatnie i czule. Ale niestety to nie Kassin z nową partnerką. Po chwili w kadrze pojawił się sam tancerz, a internauci ujrzeli jego własne dwie splecione ręce.

Wszystko wyjaśnił w opisie.

Kassin nie dostał pracy przy najnowszym "Tańcu z Gwiazdami"

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" rusza już w marcu, a to oznacza, że trwają ostatnie negocjacje co do składu. Do sieci wyciekła już cała nieoficjalna lista par:

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

i Klaudia Rąba Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

i Daria Syta Kamil Nożyński i Izabela Skierska

i Izabela Skierska Sebastian Fabijański i Julia Suryś

i Julia Suryś Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

i Magdalena Tarnowska Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

i Hanna Żudziewicz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

i Stefano Terrazzino Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

i Jacek Jeschke Natsu i Wojciech Kucina

i Wojciech Kucina Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

i Michał Bartkiewicz Iza Miko i Albert Kosiński

i Albert Kosiński Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Na liście zabrakło Michała Kassina, który opisał swoją sytuację na Instagramie.

Kochani, bardzo intensywnie dopytujecie, czy zobaczycie mnie wiosną w "Tańcu z Gwiazdami". Taki już urok pracy tancerza, że raz się ma robotę, a raz nie - wyznał Kassin.

I dodał:

Tak czy siak, trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, którzy wystąpią w 18. edycji "TzG"! Jest mocny skład tancerzy i wspaniałe gwiazdy… będzie się działo, koniecznie oglądajcie.

Zaproponował też nową formę wspólnego dyskutowania o kolejnych odcinkach "Tańca z gwiazdami" i popisach profesjonalistów oraz ich podopiecznych:

PS To może od marca jakaś nowa seria rolek - co poniedziałek ranking niedzielnych występów okiem tancerza-widza?

W których edycjach "Tańca z gwiazdami" wystąpił Kassin?

Michał trenował Barbarę Bursztynowicz jesienią 2025 r. w 17. edycji "TzG". Zajęli razem 6. miejsce. Rok wcześniej partnerował Annie Marii Siekluckiej. Para zakończyła rywalizację na 7./8. pozycji - razem z Julią Suryś i Filipem Lato. Z kolei w 14. edycji wiosną 2024 r. Kassin i Roksana Węgiel byli o krok od zwycięstwa. Zajęli 2. miejsce.

