Michał Kassin znika z "Tańca z Gwiazdami". Co się stało? Już wszystko jasne

Aga Kwiatkowska
2026-01-16 17:24

Michał Kassin będzie jednym z tych tancerzy, których widzowie nie zobaczą w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Niestety, wspaniały, niezwykle cierpliwy i sympatyczny Kassin, który trenował m.in. Barbarę Bursztynowicz, nie dostał pracy przy kolejnej odsłonie popularnego show Polsatu. Co się stało? Wszystko wyjaśnił w opisie do zabawnego nagrania, które opublikował na swoim instagramowym profilu.

Michał Kassin prężnie działa na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 50 tys. internautów. Ostatnio właśnie tam pojawiło się nagranie z odpowiedzią na ważne pytanie: "Z kim zatańczę wiosną w 'Tańcu z Gwiazdami'?". Na filmiku widać dwie ręce i dwie dłonie - jedną z pierścionkami, drugą z czarnym rękawem, które łapią się delikatnie i czule. Ale niestety to nie Kassin z nową partnerką. Po chwili w kadrze pojawił się sam tancerz, a internauci ujrzeli jego własne dwie splecione ręce. 

Wszystko wyjaśnił w opisie.

Kassin nie dostał pracy przy najnowszym "Tańcu z Gwiazdami"

18. edycja "Tańca z Gwiazdami" rusza już w marcu, a to oznacza, że trwają ostatnie negocjacje co do składu. Do sieci wyciekła już cała nieoficjalna lista par:

  • Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  • Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
  • Natsu i Wojciech Kucina
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Iza Miko i Albert Kosiński
  • Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Na liście zabrakło Michała Kassina, który opisał swoją sytuację na Instagramie.

Kochani, bardzo intensywnie dopytujecie, czy zobaczycie mnie wiosną w "Tańcu z Gwiazdami". Taki już urok pracy tancerza, że raz się ma robotę, a raz nie - wyznał Kassin.

I dodał:

Tak czy siak, trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, którzy wystąpią w 18. edycji "TzG"! Jest mocny skład tancerzy i wspaniałe gwiazdy… będzie się działo, koniecznie oglądajcie.

Zaproponował też nową formę wspólnego dyskutowania o kolejnych odcinkach "Tańca z gwiazdami" i popisach profesjonalistów oraz ich podopiecznych:

PS To może od marca jakaś nowa seria rolek - co poniedziałek ranking niedzielnych występów okiem tancerza-widza?

W których edycjach "Tańca z gwiazdami" wystąpił Kassin?

Michał trenował Barbarę Bursztynowicz jesienią 2025 r. w 17. edycji "TzG". Zajęli razem 6. miejsce. Rok wcześniej partnerował Annie Marii Siekluckiej. Para zakończyła rywalizację na 7./8. pozycji - razem z Julią Suryś i Filipem Lato. Z kolei w 14. edycji wiosną 2024 r. Kassin i Roksana Węgiel byli o krok od zwycięstwa. Zajęli 2. miejsce.

