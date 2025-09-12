71-letnia Barbara Bursztynowicz chciała uciec z treningu do "Tańca z Gwiazdami", Kassin musiał interweniować. A bliscy ponoszą konsekwencje

Barbara Bursztynowicz mogłaby cieszyć się spokojnym życiem na emeryturze, ale ani myśli! Gwiazda niedawno zrezygnowała z gry w "Klanie", a teraz szaleje na sali treningowej u boku Michała Kassina, który w pocie czoła przygotowuje ją do występu w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Ani tancerz, ani aktorka nie mają lekko, co widać na nagraniach z ich treningów.

Ale nie tracą chęci do ćwiczeń. Widać, że doskonale się dogadują, dużo śmieją i czerpią radość ze wspólnej pracy. Bursztynowicz ma 71 lat, jej partner 32, ale oboje dokazują jak nastolatki. Tylko spójrzcie!

Bursztynowicz "lata" w objęciach Kassina

Treningi do "Tańca z Gwiazdami" są długie i mocno obciążające. Nic dziwnego, że Bursztynowicz momentami ma dość. Jednak Kassin nie pozwala jej się poddawać. Ostatnio taneczna para numer 8 nagrała zabawny filmik, na którym widać Bursztynowicz uciekającą z sali ćwiczeń. Jej wysiłki, by umknąć, spełzły na niczym, bo Kassin zamknął drzwi na klucz. Nie było wyjścia, trzeba było tańczyć dalej.

Widać, że ta dwójka świetnie bawi się podczas bardzo ciężkiej pracy! Zdjęcia z treningów nie kłamią - Barbara jest w formie, a Michał unosi ją jakby nic nie ważyła. Gwiazda "lata" w jego objęciach.

Bursztynowicz trenuje, a rodzina ponosi konsekwencje. "To ich wina"

Bursztynowicz tańczy, jest wyczerpana, ale uśmiech nie schodzi jej z ust. Jak sama przyznaje, jej oddanie treningom do show ma swoją cenę.

Bliscy też ponoszą tego konsekwencje, ale to ich wina, bo oni mnie namówili. Mój mąż musi przejąć obowiązki domowe. Robi to dobrze, na tym etapie mogłabym powiedzieć, że świetnie sobie radzi. Nie buntuje się - zdradziła aktorka w rozmowie z Party.

I dodała:

Jest wieczny bałagan, ja jestem higienistką, estetką, pedantką, więc trudno to znoszę, ale odpuszczam, bo nie dałabym rady.

Nowy "Taniec z Gwiazdami". Gdzie i kiedy oglądać?

Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", już 17. emitowana w Polsacie (wcześniej 13 edycji nagrywał TVN), a 30. ogółem, startuje w niedzielę 14 września 2025 r. Odcinki będzie można oglądać co tydzień na antenie Polsatu od godziny 19:55.

