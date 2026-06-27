Michał Kołodziejczyk pokazał wspólne zdjęcie z Anitą Werner. Internauci zwrócili uwagę na niepokojący opis

Bieganie od lat jest wspólną pasją Anity Werner i Michała Kołodziejczyka

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk od dawna pokazują, że aktywność fizyczna zajmuje ważne miejsce w ich życiu. Regularnie biorą udział w treningach biegowych, a relacje z takich wydarzeń często trafiają do mediów społecznościowych.

Tak było również tym razem. Dziennikarz opublikował zdjęcia wykonane podczas treningu w upalny dzień. Jak przyznał, wysoka temperatura dała mu się we znaki już od pierwszych kilometrów, ale to inne zdanie w opisie zwróciło uwagę obserwatorów. Wyrwane z kontekstu mogłoby nieźle namieszać.

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Michał Kołodziejczyk spotkał ukochaną podczas treningu

W opisie wpisu Michał Kołodziejczyk wspomniał także o Anicie Werner. Napisał, że spotkał ją przed rozpoczęciem biegu i dodał, że wyglądała na zadowoloną z tego, że każde z nich ruszało w inną stronę.

15 kilometrów przy 28 stopniach na początku. Kurde, ja tam lubię się tak skatować w upale, później w normalnych warunkach mam megapowera. Na ostatnim zdjęciu redaktor z Faktów, spotkałem przed bieganiem. Wyglądała na szczęśliwą, że zmierzamy w odwrotnych kierunkach

- napisał Michał Kołodzieczyk na Instagramie.

Choć część internautów zwróciła uwagę na to sformułowanie, szybko okazało się, że chodziło wyłącznie o trasę treningową. Para realizowała tego dnia swoje biegowe plany w różnych kierunkach.

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Fani nie szczędzili komentarzy

Pod wpisem pojawiło się sporo pozytywnych reakcji. Internauci komentowali zarówno sportową formę dziennikarza, jak i wyrażali sympatię, jaką od lat darzą parę. Nie zabrakło też głosu samej Anity Werner, która z humorem odniosła się do treningowego wyzwania swojego partnera.

Ja cienias😜, Ty duma😍💪🔥

- napisała dziennikarka "Faktów".

Jej krótki i żartobliwy komentarz rozwiał wszelkie wątpliwości, pokazując, że między partnerami nie brakuje dobrego humoru i wzajemnego dystansu. Wspólna pasja do biegania Anity Werner i Michała Kołodziejczyka pozostaje jednym z elementów, który od lat przyciąga uwagę obserwatorów śledzących ich media społecznościowe.

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