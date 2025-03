Michał Wiśniewski ma nowe zęby. Zmianę widać na odległość! "Zęby białe jak dres albo i bielsze"

Michał Wiśniewski pochwalił się w sieci nowym "garniturem", jak określił własne uzębienie. Sądząc po tagach, piosenkarz cieszy się nowymi koronkami. Zakładanie ich jest inwazyjne i kosztuje sporo, bo około 900-2500 zł za sztukę, jednak Wiśniewski i tak zdecydował się na zabieg, choć już wcześniej miał ładny, biały uśmiech. Teraz jest bardziej naturalny?

Starsi ludzie tak mają, że co jakiś czas muszą zmieniać garnitur. W moim przypadku jest to najważniejszy garnitur, ponieważ mi pozwala śpiewać. Wam się wydaje, że to jest reklama. Nie! To jest po prostu: dziękuję - mówił do kamery.