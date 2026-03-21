Michał Wiśniewski o dzieciach: JAK TO MI SIĘ UDAŁO! Jego słowa o patchworku dają do myślenia

Gwiazdor formacji Ich Troje od lat budzi ogromne emocje nie tylko za sprawą muzycznych dokonań, ale również ze względu na niezwykle burzliwe życie prywatne. Michał Wiśniewski ma za sobą wyjątkowo trudny okres dorastania, a obecnie prasa bacznie przygląda się jego kolejnemu rozwodowi. Goszcząc w porannym programie "halo tu polsat", wokalista postanowił zmierzyć się z tematem skomplikowanych więzi rodzinnych, opowiadając otwarcie o tym, jak dziś dogaduje się ze swoją mamą, ale i potomkami.

Michał Wiśniewski wybaczył matce. Artysta komentuje więzy rodzinne

Plotki o kryzysie w związku artysty potwierdziły się ostatecznie 18 marca, kiedy to stało się jasne, że nie uda mu się uratować relacji z matką dwójki swoich najmłodszych synów. Decyzja o rozstaniu wywołała w przestrzeni publicznej ożywioną dyskusję, którą Michał Wiśniewski dodatkowo podsycił publikacją piosenki "Byliśmy". Z kolei w sobotni poranek lider Ich Troje pojawił się w studiu porannego pasma telewizji Polsat, by wziąć udział w rozmowie dotyczącej opieki nad starzejącymi się rodzicami, którzy źle traktowali swoje dzieci. Sam artysta wychowywał się w domu dziecka, jednak po latach zdołał puścić w niepamięć dawne urazy do rodziców i zbudował od nowa kontakt ze swoją mamą.

"Powtarzam, że rodziców ma się tylko jednych i rodzice to są też czyjeś dzieci" - ocenił.

Xavier Wiśniewski udzielił szczerego wywiadu. Ojciec odpowiada

Znany piosenkarz stawał na ślubnym kobiercu aż pięciokrotnie, wiążąc się kolejno z Magdą Femme, Martą "Mandaryną" Wiśniewską, Anną Świątczak, Dominiką Tajner oraz wspomnianą Polą Wiśniewską. Owocem trzech z tych małżeństw jest łącznie sześcioro dzieci, z którymi artysta deklaruje doskonałe porozumienie. W trakcie porannej audycji Polsatu gwiazdor nawiązał bezpośrednio do rozmowy, jaką jego najstarszy potomek odbył niedawno w ramach cyklu portalu Eska.pl. Lider Ich Troje wyjawił przy okazji, że wybrał się z pierworodnym synem na wspólny urlop, podczas którego obaj spędzali długie godziny na niezwykle szczerych, nocnych konwersacjach.

"Wczoraj, zupełnie przypadkowo, posłuchałem wywiadu mojego syna dla Radia ESKA. My rozmawiamy bardzo dużo, byliśmy razem na urlopie, każdą noc zarwaliśmy na rozmowach. Polecam wam ten wywiad, dlatego że on tam mówi o nas z perspektywy dziecka, które jednak mimo wszystko było w rodzinie, która do końca pozostała rodziną. Ale umówmy się - nie rozstaliśmy się bez ran, bez cięć. Oni [dzieci - przyp. red.] byli częścią rodziny patchworkowej" - powiedział.

Michał Wiśniewski dumny z rodziny. Podsumował też swoje błędy

Słynny wokalista nie ukrywa ogromnej radości z faktu, że jego bliscy potrafią się ze sobą tak wspaniale dogadywać. W wywiadzie przeprowadzonym przez Maksa Kluziewicza, pierworodny syn Xavier zaznaczył, że ma rewelacyjny kontakt ze swoją siostrą Fabienne. Cała wieloosobowa rodzina funkcjonuje niezwykle sprawnie, stanowiąc dla siebie wielkie oparcie w najbardziej kryzysowych momentach życia. Wszyscy członkowie klanu starają się również z dużym dystansem podchodzić do nieustannego szumu medialnego wokół ich popularnego nazwiska.

"I tak sobie pomyślałem: Boże, jak to mi się udało. Bo z drugiej strony ja też mam swoje grzeszki w stosunku do dzieci, każdy ma. Super mama i super tata to są tylko w bajkach" - podsumował Michał Wiśniewski.

