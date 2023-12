Michał Wiśniewski trafi do domu opieki?! Nie chce być uciążliwy dla rodziny

Michał Wiśniewski ostatnio wpadł w poważne tarapaty. Wokalista Ich Troje pod koniec października usłyszał wyrok sądu, który skazał go na 1,5 roku odsiadki. Wyrok nie jest prawomocny, a "Wiśnia" zapowiedział apelację. Mimo to cała rodzina niewątpliwie przeżywa trudny okres. W najnowszym wywiadzie Michał Wiśniewski poruszył jednak inny temat. Piosenkarz mówił o starości i pobycie w specjalnej placówce. Czy wokalista Ich Troje trafi do domu opieki?!