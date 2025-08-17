Miesiąc bez Asi. Tak dziś przyjaciele z kabaretu Hrabi wspominają Joannę Kołaczkowską

Minął miesiąc od śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Przyjaciele z Hrabi wciąż nie mogą uwierzyć, że jej nie ma.

Tomasz Mejer: „Pierwszy miesiąc bez ciebie. Tęsknota nigdy nie minie”.

Tomasz Kamys podzielił się poruszającym wspomnieniem i pokazał obraz, który kiedyś namalował dla Asi.

Choć Joanny nie ma już na scenie, jej obecność wciąż jest wyczuwalna. Widzowie wspominają ją jako artystkę, która łączyła inteligentny humor z ogromnym sercem. Potrafiła rozbawić do łez, ale też wzruszyć – nie tylko widzów, ale i swoich kolegów z kabaretu. Jej charyzma i charakterystyczny styl sprawiały, że każda rola, każda puenta stawała się niezapomniana.

Przyjaciele z kabaretu wspominają Asię Kołaczkowską w miesiąc od jej śmierci

Dla przyjaciół z Hrabi to pierwszy miesiąc pracy i życia bez niej. Choć próbują wracać do codzienności, każde spotkanie czy próba przypomina, że Asia była jej sercem i duszą. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające wpisy członków Hrabi. Tomasz Mejer opublikował krótkie, ale bardzo wymowne zdanie:

Pierwszy miesiąc bez ciebie. Tęsknota nigdy nie minie

Kilka słów i jedno zdjęcie wystarczyło, by oddać ogrom pustki, jaki zostawiła po sobie Asia. Jeszcze bardziej osobistą refleksją podzielił się Tomasz Kamys. Jego wpis to szczere wyznanie, w którym miesza się tęsknota, wiara i ciepłe wspomnienie o wyjątkowej chwili sprzed lat:

To już miesiąc, odkąd odeszłaś tam… Ty już wiesz wszystko. Grzejesz serce w płomieniach Największej Miłości. Wiem, że tam ci dobrze. Ale tutaj – brakuje ciebie. Ten obraz namalowałem 10 lat temu, na twoje urodziny. Albo naprawdę ci się podobał, albo cudownie to zagrałaś. Tak czy inaczej – cieszyłem się wtedy jak dziecko. I wiem, że to nie ostatni twój portret”.

To wspomnienie pokazuje nie tylko bliskość artystów, ale i ich niezwykłą relację – pełną ciepła, wzajemnego doceniania i wspólnej radości z małych gestów.

Polska bez Joanny Kołaczkowskiej

Odejście Joanny Kołaczkowskiej to ogromna strata dla polskiej sceny kabaretowej. Jej talent i poczucie humoru nie miały sobie równych. Zostawiła po sobie nie tylko setki skeczy i programów, które wciąż rozbawiają publiczność, ale przede wszystkim pamięć o człowieku – ciepłym, serdecznym, zawsze autentycznym. Przyjaciele nie kryją, że tęsknota nie minie nigdy. Ich wpisy są świadectwem tego, jak wielką rolę odgrywała w ich życiu i jak bardzo była kochana. Miesiąc bez Joanny Kołaczkowskiej to dla wielu wciąż czas niedowierzania. Jej przyjaciele z Hrabi mówią o pustce, która nie znika, o tęsknocie, która trwa, i o wspomnieniach, które pozostaną na zawsze.

