Miny Justyny Steczkowskiej na konkursie Eurowizja 2025. Te zdjęcia mówią wszystko! Emocje buzowały na potęgę

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska zakończyła na 14. miejscu

Z występami Polaków na Eurowizji jest trochę tak, jak z naszymi piłkarzami podczas mistrzostw świata czy Europy. Najpierw wielka chmura, a potem mały deszcz. Justyna Steczkowska jednak na festiwalu Eurowizja 2025 zaczęła od prawdziwego wejścia smoka. I to nie tylko z powodu smoczego przydomka naszej diwy ("Matka Smoków"). Polka oczarowała widzów podczas półfinałowego konkursu i do finału mogła przystępować mocno podbudowana. Wydawało się, że Justyna Steczkowska powalczy nawet o podium. Niestety, skończyła na miejscu czternastym. Na pocieszenie zostaje to, że w głosowaniu telewidzów nasza reprezentantka uplasowała się na pozycji siódmej. Końcowy wynik zepsuły za to notowania od jurorów. Na ten temat powstają już nawet teorie spiskowe. - Mam wrażenie, że niezależnie, co wyślemy, to jury zawsze da nam mało punktów - stwierdził bez ogródek Piotr Musiałkowski, tancerz z teamu naszej gwiazdy.

Być może jednak okaże się, że "smoczy" występ Justyny Steczkowskiej sprawi, że kolejnym naszym reprezentantom na festiwalu Eurowizja będzie łatwiej. Tak przynajmniej uważa sama artystka.

Teraz już nie będzie "Polska? Co to za kraj?", tylko "Aaaa, to ta co wisiała albo smoka miała". To już się przełoży w przyszłości na sukcesy innych artystów

- przekonywała w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl.

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że Justyna Steczkowska podczas festiwalu Eurowizja 2025 wstydu Polsce nie przyniosła. Zarówno sam występ, jak i długie przygotowania do niego kosztowały naszą gwiazdę wiele wysiłku. Widać to m.in. w jej... minach. I na scenie, i w kuluarach Justynie Steczkowskiej towarzyszyły potężne emocje. Na jej twarzy malował się szeroki wachlarz uczuć. Widać wysiłek, ale i odprężenie, skupienie, zdenerwowanie oraz radość... Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii. Te zdjęcia mówią wszystko!

