Wielki finał konkursu Miss Polski 2025, który odbył się w niedzielę, przyciągnął uwagę widzów z całego kraju. Uroczysta gala była nie tylko świętem piękna, ale też pokazem determinacji, pasji i ambicji uczestniczek. Kandydatki prezentowały się w eleganckich sukniach, kostiumach kąpielowych i odpowiadały na pytania, które wymagały od nich nie tylko urody, ale też sporej refleksji. Po wielu tygodniach przygotowań i emocjonujących występach jury jednogłośnie wybrało nową królową piękności.

Miss Polski jest "wirtualnym" rodzicem adopcyjnym. Mało kto to wiedział o Oliwii Mikulskiej

Tegoroczna Miss Polski – Oliwia Mikulska – ma 20 lat, ale już może pochwalić się imponującym dorobkiem. Studentka finansów i rachunkowości, wyróżnia się nie tylko urodą, ale i zaangażowaniem społecznym. Od najmłodszych lat aktywnie działa na rzecz innych. W 2023 roku została wyróżniona tytułem Osobowości Roku w swoim powiecie. Rok wcześniej zdobyła pierwsze miejsce w konkursie promującym dzielenie się wiedzą i wspieranie edukacji.

Swoją przyszłość Oliwia widzi w mediach, ale nie w roli celebrytki – chce wykorzystywać swoją pozycję, by mówić o ważnych sprawach. Najbardziej leży jej na sercu edukacja i pomoc dzieciom w trudnej sytuacji. Nie jest to dla niej jedynie deklaracja. Już od maja ubiegłego roku sprawuje "wirtualną adopcję" 13-letniej Joyce z Afryki. To symboliczna, lecz bardzo realna forma pomocy, która zapewnia dziecku dostęp do edukacji i podstawowej opieki. Oliwia przyznaje, że to doświadczenie otworzyło jej oczy na skalę potrzeb i dało jej motywację do dalszego działania.

Od maja zeszłego roku jestem "wirtualnym" rodzicem adopcyjnym 13-letniej Joyce. To doświadczenie nauczyło mnie, jak wiele można zmienić nawet z daleka. Ale to dopiero początek mojej działań w tym obszarze, bo temat pomocy dzieciom i edukacji jest mi szczególnie bliski (...) Chciałabym być dla innych dzieci takim wsparciem, jakiego nigdy nie brakowało w moim życiu, bo wiem, jak ważne jest, by mieć obok siebie kogoś, kto daje szansę na lepszą przyszłość - mówi Oliwia cytowana przez "Fakt".

W przyszłości Oliwia planuje wyjechać na wolontariat do Afryki. To jej wielkie marzenie, które traktuje nie jako przygodę, ale misję. Pragnie doświadczyć życia w zupełnie innej rzeczywistości i oddać swój czas oraz energię tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

