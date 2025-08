Miszczak rozdzieli Cichopek i Kurzajewskiego? Ujawniamy wielkie zmiany w Polsacie

"Super Express" donosił już o nadchodzących zmianach w śniadaniówce Polsatu. Edward Miszczak właśnie potwierdził nasze informacje. - Mamy nową parę prowadzących, fajną. Wkrótce ją pokażemy. Będzie rynek troszkę zaskoczony - powiedział w rozmowie z Plejadą, a portale plotkarskie donoszą, że będą to Tomasz Wolny (44 l.), były gwiazdor TVP, oraz Ola Filipek (34 l.), dziennikarka radia RMF FM. A to nie koniec zmian.

Według naszych informacji Krzysztof Ibisz (60 l.) i Paulina Sykut-Jeżyna (44 l.) mogą zniknąć z programu. Gwiazdor Polsatu ma bowiem za dużo innych obowiązków - prowadzi przecież "Taniec z Gwiazdami", teleturniej "Awantura o kasę" i duże imprezy stacji. Jego pozycja jest więc niezachwiana. Niedawno urodziło mu się jednak kolejne dziecko i zwyczajnie chciałby też spędzać więcej czasu z rodziną.

Pozostałe pary prowadzących - a zostają już tylko dwie - mają zostać wymieszane.

- mówi stanowczo Edward Miszczak.

Wszystko wskazuje więc na to, że Cichopek i Kurzajewski nie poprowadzą już razem "Halo, tu Polsat". Wymieszani mogą zostać z parą, którą tworzą Agnieszka Hyży (40 l.) i Maciej Rock (47 l.) lub nowymi prowadzącymi. Wszystko okaże się już na dniach.

Zmianom ulegnie też studio programu. Do tej pory jaskrawe, teraz ma zostać przygaszone.

Chcemy trochę zmienić studio, troszkę je przygasić, bo w naszych badaniach część widowni uważała, że jest za radykalne w świetle. Mnie się to bardzo podobało, ale jak ludzie piszą, że to nie jest OK, to troszkę to zmienimy. Będą też nowe tematy, bliżej życia. To jest program w budowie