Miszczak zrobi z Kożuchowskiej sprzątaczkę! Gwiazda TVP zagra w nowym serialu Polsatu. Będzie zgrzyt?

Małgorzata Kożuchowska z rolą w światowym hicie

Małgorzata Kożuchowska z nową rolą! Polsat od miesięcy pracuje w ściśle tajnym gronie zaufanych współpracowników z platformą streamingową SkyShowtime, nad polską wersją francuskiego serialu "Genialna Morgan", który w naszym kraju można oglądać na kanale FX (dawny Fox - przyp.red). Opowiada on o losach samotnej matki z trójką dzieci, która w nocy sprząta na komisariacie policji. A że ma niezwykły intelekt i IQ na poziomie 160, pewnego dnia przez przypadek rozwiązuje trudną zagadkę kryminalną, z którą specjaliści nie mogli sobie poradzić. To punkt zwrotny w jej życiu, bo po tym dołącza do policyjnej ekipy jako profilerka i ma do czynienia z najgroźniejszymi przestępcami w mieście.

Miszczak zrobi z Kożuchowskiej sprzątaczkę. Będzie hit?

I to właśnie tytułową bohaterkę o niewyparzonym języku i niezwykłej charyzmie ma zagrać Małgorzata Kożuchowska. To pomysł Edwarda Miszczaka (71 l.), któremu zależało, by najważniejszą postać w jego nowym serialu zagrała bardzo znana aktorka, która wzbudza wiele emocji i przyciągnie widzów przed telewizory. Przed laty w TVN powierzył już jej główną rolę w "Drugiej szansie" i był z niej bardzo zadowolony. W tym wypadku nie było mowy o kimś z drugiej ligi gwiazd.

Małgorzata Kożuchowska zarobi krocie na nowym serialu

Udało nam się dowiedzieć, że jako główna postać, Małgorzata Kożuchowska może liczyć na ponad 30 dni zdjęciowych.

- Na planie będzie niemal non stop, bo większość scen w serialu jest z nią. Ekipa jest podekscytowana, bo w takim wydaniu Gośki jeszcze nikt nie widział. Znowu zaskoczy

- słyszymy od producenta. Nic dziwnego, że zostanie sowicie wynagrodzona. Według naszych informacji, po pierwszym sezonie "Genialnej Morgan", na konto Kożuchowskiej wpłynie minimum 150 tys. zł. A to nie wszystko. Przecież może powstać wiele sezonów, tak jak było w przypadku zagranicznych wersji. Do tego dochodzą nowe kontrakty reklamowe, "Rodzinka.pl" czy planowana kontynuacja "Anieli" i sumy na koncie Małgosi pomnożą się z prędkością światła. Żyć nie umierać...

