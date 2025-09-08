Młoda żona daje Edwardowi Miszczakowi pieniądze. Wybrał sobie jabłuszka i ogórki. Te zdjęcia zaskakują

Edward Miszczak i Anna Cieślak w warzywniaku

Edward Miszczak i Anna Cieślak wybrali się do włoskiej knajpki w pobliżu ich domu. Przysiedli w ogródku, napili się zimnego winka. Dyskutowali i wpatrywali sobie w oczy. Wracając do mieszkania, wstąpili do pobliskiego warzywniaka. Zrobili tam większe zakupy. Kupili jabłka, ogórki, bób, szczypiorek, sałatę i wiele innych. Pan Edward sam wybrał najlepsze ogórki gruntowe, wskazał też najlepsze jabłka.

Niestety, zakochani zapomnieli gotówki. Anna Cieślak wróciła więc do auta, sięgnęła po portfel i wydzieliła mężowi odpowiednią kwotę, by ten wrócił do sklepu i za wszystko zapłacił. Zrobił to, ale zakupów nie zabrał. To aktorka musiała zapakować warzywa do bagażnika. Pomogła jej w tym ekspedientka ze sklepu. Edward czekał już wtedy w samochodzie. Pewnie sprawy Polsatu znów wzywały.

Zobaczcie w naszej galerii Edwarda Miszczaka i Annę Cieślak na zakupach w warzywniaku. Tak wygląda ich codzienność.