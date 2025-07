Młody Marek Kondrat powiedział "tak" przed całą Polską! Było z tego nagranie

Marek Kondrat przez dekady należał do grona najpopularniejszych polskich aktorów. Mimo upływu lat zainteresowanie jego życiem wcale nie słabnie. Zwłaszcza odkąd związał się z dużo młodszą partnerką, która na nowo odmieniła jego codzienność. Jak wyglądała jego droga od pierwszego małżeństwa do życia rodzinnego u boku Antoniny Turnau? Ta historia to gotowy scenariusz na film.