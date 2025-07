Tak wygląda Marek Kondrat po powrocie do aktorstwa. Jego skóra zwraca uwagę. Nowiutkie zdjęcia!

Marek Kondrat wrócił do aktorstwa. Zagra w "Lalce"

Marek Kondrat przez kilkadziesiąt lat zaliczał się do najlepszych polskich aktorów. Widzowie do dziś doskonale pamiętają jego świetne role w takich filmach jak: "Dzień świra", "Pieniądze to nie wszystko", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Psy" czy "CK Dezerterzy". Mimo że miał szeroko otwarte drzwi do kolejnych wielkich ról, postanowił zakończyć karierę aktorską i zając się biznesem. Nie żałował. W międzyczasie Marek Kondrat wziął jeszcze ślub z 37 lat młodszą Antoniną Turnau i po raz trzeci został ojcem. Jego córka jest młodsza od starszego syna o... 44 lata. Mimo że gwiazdora wcale nie ciągnęło do powrotu na plan filmowy, zdecydował się przyjąć propozycję zagrania w nowej "Lalce". Marek Kondrat wcieli się w postać Ignacego Rzeckiego.

Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w filmie Wojciecha Hasa. Teraz tę szansę dostaję od losu ja i chcę z niej skorzystać. Rzecki jest postacią z "dwóch światów" - mijającego i obecnego. To bliska mi perspektywa, która daje mi poczucie dotkliwej aktualności tej powieści. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi

- tak aktor tłumaczył to, dlaczego zdecydował się na powrót do aktorstwa.

Tak teraz wygląda Marek Kondrat. Powrót mu służy

Widać, że powrót do aktorstwa Markowi Kondratowi służy. Gwiazdor 6 lipca pojawił się na Festiwalu Góry Literatury na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej. Na uwagę zwracała jego mocno opalona skóra. W tym wydarzeniu wzięli też udział m.in. Andrzej Seweryn i Maciej Stuhr. Jednak to Marek Kondrat wzbudzał szczególne zainteresowanie. W końcu wszyscy czekają na to, aż będą mogli zobaczyć słynnego aktora na planie filmowym. Zdjęcia do "Lalki" mają ruszyć już w sierpniu. A już teraz w naszej galerii prezentujemy, jak obecnie wygląda Marek Kondrat.

