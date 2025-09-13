Monika Mrozowska na rodzinnych wakacjach z nowym ukochanym. Nie szczędzą sobie czułości!

"Rodzina zastępcza": Co dziś robi Monika Mrozowska?

Monika Mrozowska (45 l.) lata temu zasłynęła z roli w serialu "Rodzina zastępcza" i choć potem zniknęła z ekranów, to pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, a jej życie prywatne budzi ogromne zainteresowanie. Aktorka jest samodzielną mamą czwórki dzieci, których doczekała się z trzema partnerami.

Po zakończeniu "Rodziny zastępczej" znacznie ograniczyła pracę na planach filmowych. Pojawiła się w kilu produkcjach, głównie w rolach drugoplanowych. Obecnie skupia się na działalności internetowej oraz rozwoju własnych biznesów: pisze e‑booki, książki kucharskie, nagrywa podcasty, współpracuje przy projektach reklamowych, prowadzi warsztaty kulinarne.

Serce Moniki Mrozowskiej od pewnego czasu znowu jest zajęte. O swojej nowej miłości nie mówi za wiele. Para została niedawno przyłapana na wypoczynku nad polskim morzem. Zakochanym towarzyszyły dzieci aktorki.

Monika Mrozowska znowu zakochana! Zabrała dzieci i nową miłość do Chałup

Monika Mrozowska mimo czterech porodów ma ciało modelki. Na plaży aż trudno było oderwać od niej wzrok. Trudno uwierzyć, że ma już dorosłą córkę. Najstarsza - Karolina - ma już 22 lata, młodsza - Jagoda - skończyła 15. Obie są dziećmi aktorki z jej małżeństwa z Maciejem Szaciłło. Owocem jej związku z operatorem filmowym Sebastianem Jaworskim jest synek Józef, który ma 11 lat, a oczkiem w głowie całej rodziny jest 4-letni Lucjan, syn gwiazdy i organizatora imprez Macieja Auguścika-Lipki.

Cała rodzinka pojawiła się na plaży w Chałupach i świetnie się ze sobą bawili. Widać, że opiekę nad dziećmi Monika ma opanowaną do perfekcji, a starsze dzieci pomagają zajmować się młodszymi, więc ona sama miała chwilę, by odpocząć, poopalać się i od czasu do czasu skraść całusa swojemu nowego partnerowi, który zawitał z nimi nad morze. Aż miło popatrzeć na tę rodzinną sielankę.

