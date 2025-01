Mówili, że Piasek i ona są parą! Teraz kobieta po latach się wygadała! Andrzej Piaseczny zaprosił ją na scenę

Andrzej Piaseczny z przytupem zakończył stary rok i rozpoczął nowy. W trakcie ostatnich świąt Bożego Narodzenia Piasek zrobił niespodziankę swoim fanom, publikując w sieci nagranie, na którym śpiewa kolędę "Cicha noc" w duecie ze swoją siostrzenicą. Potem artysta był jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką. Na próbie przed koncertem doszło do nietypowej sytuacji. Na scenie bowiem razem z Piaskiem wystąpiła mała dziewczynka, która wcześniej nagle do niego podeszła. Już w 2025 roku Andrzej Piaseczny świętował swoje 54. urodziny. Jubileusz celebrował razem z mamą, która urodziny obchodzi dwa dni wcześniej. Na torcie pojawiła się liczba 141, bo tyle razem lat skończyli Piasek i jego mama. Jak przystało na muzyka, swoje święto obchodził także na scenie. Obok Andrzeja Piasecznego pojawiła się na niej szczególna postać - Natalia Kukulska. Kiedyś ludzie mówili, że ona i Piasek są parą.

Piosenkarka właśnie teraz - po latach - w specjalnym wpisie na Instagramie wyjawiła, jak naprawdę wyglądały relacje pomiędzy nią a Andrzejem Piasecznym, a także jakie są one obecnie.

Miałam dziś przyjemność zaśpiewać w katowickim Spodku z okazji jubileuszu 30-lecia mojego wieloletniego wspaniałego kolegi. Andrzej obchodzi również dzisiaj urodziny! Co za świętowanie! Na bogato w wypełnionym fanami Spodku… prawdziwy szpan!!! Gratuluję Ci kochany tego dorobku - fanów, przebojów i bliskich ludzi wokół, życzę, by ta wspaniała droga nadal się rozwijała! Tu ukłony dla Julity Janickiej, która od lat całym sercem wspiera w przyjaźni i prowadzi tę piękną karierę. Zaśpiewaliśmy utwór Davida Fostera "Jesteś blisko mnie", który nagraliśmy do filmu "Magiczny miecz" 28 lat temu. Wtedy nawet brano nas za parę. Dziś na scenie Andrzej przyznał, że małe mamy na to szanse, ale i tak fajnie pobyć blisko. Zobaczcie, może już ciut inni, ale przytulamy się tak samo… Dziękuję, że mogłam być częścią tego pięknego wydarzenia!