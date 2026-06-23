Muzycy kultowej metalowej formacji raczyli się polskim trunkiem na ulicach Warszawy! Smakowało im?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-23 10:40

Trwa okres letni, a w związku z tym również wyjątkowo wzmożony czas organizowania różnych koncertów, wydarzeń i tras koncertowych. Bywają sytuacje, że artyści, artystki i zespoły spędzają w Polsce więcej czasu, niż kilka godzin, w związku z czym muszą sobie jakoś organizować wolny czas. Kultowa metalowa formacja udała się więc na zwiedzanie Warszawy - i degustację!

Muzycy kultowej rockowej formacji na tle sceny koncertowej i wiwatującego tłumu. Na wklejonym zdjęciu okrągłym, widać dwóch mężczyzn degustujących polski trunek na tle budynku w Warszawie. O ich wrażeniach możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Æske/Facebook - Trivium/ CC BY-SA 2.5

Mamy lato, a co za tym idzie także czas, w którym odbywa się wyjątkowo dużo koncertów, wydarzeń muzycznych, festiwali i letnich tras koncertowych. W różnych polskich miastach i obiektach grają tak nasze rodzime największe gwiazdy, jak i zagraniczni wykonawcy i wykonawczynie.

Choć okres jest dość wymagający, bywa, że artyści, artystki i zespoły grają w naszym kraju więcej, niż jeden koncert, bądź ze względu na większą ilość czasu mogą sobie pozwolić na dłuższy pobyt nad Wisłą. Stwarza to okazje do zwiedzania i poznawania naszych rodzimych miejsc kultury, ale też degustowania różnych przysmaków - także tych w formie pitnej!

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Muzycy zespołu Trivium podbijają Warszawę!

W takiej sytuacji znaleźli się muzycy zespołu Trivium. To założona w 1999 roku w Stanach Zjednoczonych na Florydzie formacja, kojarzona z brzmieniami heavy metalowymi, metalcore'owymi i thrash metalowymi, na czele której od samego początku stoi wokalista i gitarzysta Matt Heafy.

Grupa szykuje się do wydania nowej, pierwszej od pięciu lat płyty, pomimo braku nowego wydawnictwa nie koncie nie zwalnia tempa i intensywnie koncertuje. Przy okazji najnowszej trasy koncertowej Trivium zawitali do Polski i to nie na jeden, a na dwa koncerty. Pierwszy miał miejsce w 21 czerwca w Warszawie, a drugi dzień później w Gdańsku.

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Rod Stewart
Galeria zdjęć 10

Pitne degustacje w centrum Stolicy!

Muzycy ewidentnie zawitali do naszej Stolicy nieco wcześniej i wykorzystali wolny czas do jej zwiedzania. Wszystko to zostało oczywiście udokumentowane - w tym moment, w którym to członkowie Trivium, w samym Centrum Warszawy, w okolicach Pałacu Kultury, próbują "polskiego napoju gazowanego".

Nagranie wyraźnie pokazuje, że kapela postanowiła sprawdzić, jak smakują napoje kultowej oranżady "Helena". Na chodniku doszło więc do degustacji - czy muzykom posmakowało? Z ich słów i reakcji wynika, że raczej tak, chociaż, co ciekawe, porównali oni smak napoju do "Dayquil", czyli... linii leków dostępnych bez recepty, które łagodzą objawy przeziębienia i grypy! Sam Heafy zaś wspomniał także o skojarzeniu z wiśniowym lizakiem.

Zobacz wideo z ulicznej degustacji poniżej!

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