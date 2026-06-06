Natalia Siwiec pręży się przed aparatem. Tak teraz wygląda! Ma 42 lata, ale czy to widać?

Natalia Siwiec była fenomenem

Gdy Natalia Siwiec podczas Euro 2012 pojawiła się na trybunach Stadionu Narodowego, nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilku dni stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek. Fotoreporterzy uchwycili uśmiechniętą brunetkę kibicującą reprezentacji Polski, a internet oszalał. Tak narodziła się Miss Euro 2012. Co ciekawe, Natalia nie była osobą przypadkową. Już wcześniej pracowała jako modelka i brała udział w konkursach piękności. To jednak mistrzostwa Europy okazały się momentem przełomowym. Media chciały wiedzieć o niej wszystko, a kolejne propozycje zawodowe pojawiały się jedna po drugiej. Z czasem Siwiec stała się stałą bywalczynią branżowych wydarzeń, okładek magazynów i programów telewizyjnych.

Największym sukcesem Natalii okazało się jednak to, że potrafiła zamienić chwilową popularność w długofalową karierę. W czasach rozwoju mediów społecznościowych szybko zrozumiała, jak budować własną markę. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek, a jej profile śledzą fani zainteresowanych modą, podróżami i stylem życia. Na samym Instagramie Siwiec ma ich 1,2 miliona!

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Siwiec 14 lat później

Obecnie 42-letnia Natalia mieszka głównie w Meksyku (bywa też w Polsce) wraz z mężem Mariuszem Raduszewskim i córką Mią. Chętnie pokazuje kadry z egzotycznych podróży, dzieli się codziennością oraz inspiruje obserwatorów do aktywnego i świadomego stylu życia. Ostatnio pojawiła się w ojczyźnie i wzięła udział (razem z ukochaną pociechą) w programie "Mówię Wam", gdzie zdradziła co nieco o życiu w Ameryce:

Wyjechaliśmy do Tulum i zrezygnowałam z show-biznesu. Tak, to było takie bardzo duże wyrzeczenie, tak naprawdę. Ale to było w bardzo dużej mierze dla dziecka, dlatego, że ja chciałam po prostu przede wszystkim poświęcać jej dużo czasu, chciałam, żeby się wychowywała gdzieś, gdzie jest dużo słońca.

Przy okazji, ubrana w letni komplet, z odsłoniętym brzuchem i wyeksponowanymi opalonymi ramionami, skusiła się na małą sesję zdjęciową. ZDJĘCIA znajdziecie TUTAJ!

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