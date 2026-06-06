Natalia Siwiec pręży się przed aparatem. Tak teraz wygląda! Ma 42 lata, ale czy to widać?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-06 7:54

Natalia Siwiec przed laty była jedną z najgorętszych polskich celebrytek. Teraz ma 42 lata, jest mamą 9-latki i żyje nie tylko w Polsce, ale i poza granicami ojczyzny, a konkretnie w Meksyku. Niedawno była modelka pojawiła się w programie "Mówię wam". Jak teraz wygląda? Zobaczcie!

Natalia Siwiec była fenomenem

Gdy Natalia Siwiec podczas Euro 2012 pojawiła się na trybunach Stadionu Narodowego, nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilku dni stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek. Fotoreporterzy uchwycili uśmiechniętą brunetkę kibicującą reprezentacji Polski, a internet oszalał. Tak narodziła się Miss Euro 2012. Co ciekawe, Natalia nie była osobą przypadkową. Już wcześniej pracowała jako modelka i brała udział w konkursach piękności. To jednak mistrzostwa Europy okazały się momentem przełomowym. Media chciały wiedzieć o niej wszystko, a kolejne propozycje zawodowe pojawiały się jedna po drugiej. Z czasem Siwiec stała się stałą bywalczynią branżowych wydarzeń, okładek magazynów i programów telewizyjnych.

Największym sukcesem Natalii okazało się jednak to, że potrafiła zamienić chwilową popularność w długofalową karierę. W czasach rozwoju mediów społecznościowych szybko zrozumiała, jak budować własną markę. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek, a jej profile śledzą fani zainteresowanych modą, podróżami i stylem życia. Na samym Instagramie Siwiec ma ich 1,2 miliona!

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Siwiec 14 lat później

Obecnie 42-letnia Natalia mieszka głównie w Meksyku (bywa też w Polsce) wraz z mężem Mariuszem Raduszewskim i córką Mią. Chętnie pokazuje kadry z egzotycznych podróży, dzieli się codziennością oraz inspiruje obserwatorów do aktywnego i świadomego stylu życia. Ostatnio pojawiła się w ojczyźnie i wzięła udział (razem z ukochaną pociechą) w programie "Mówię Wam", gdzie zdradziła co nieco o życiu w Ameryce:

Wyjechaliśmy do Tulum i zrezygnowałam z show-biznesu. Tak, to było takie bardzo duże wyrzeczenie, tak naprawdę. Ale to było w bardzo dużej mierze dla dziecka, dlatego, że ja chciałam po prostu przede wszystkim poświęcać jej dużo czasu, chciałam, żeby się wychowywała gdzieś, gdzie jest dużo słońca.

Przy okazji, ubrana w letni komplet, z odsłoniętym brzuchem i wyeksponowanymi opalonymi ramionami, skusiła się na małą sesję zdjęciową. ZDJĘCIA znajdziecie TUTAJ!

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NATALIA SIWIEC
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